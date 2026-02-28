DJ PTA-News: Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Halbjahresabschluss zum 31.12.2025: Wirtschaftliche Entwicklung setzt sich fort - Halbjahresabschluss zum 31. Dezember 2025 weist ein positives Ergebnis aus

Berlin (pta000/28.02.2026/17:00 UTC+1)

Der eingeschlagene Weg der wirtschaftlichen Gesundung des Clubs trägt weiterhin Früchte und zeigt sich in den positiven Halbjahreszahlen zum 31. Dezember 2025, welche nach langer Zeit erstmalig einen ersten kleinen Netto-Gewinn für die Hinrunde ausweisen.

Die Gesellschaft weist ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 4,1 Millionen Euro aus, bei Abschreibungen in Höhe von 1,3 Millionen Euro, einem Zinsergebnis von 2,4 Millionen Euro und den sonstigen Steuern von 1,5 Tausend Euro, bleibt unter dem Strich ein Halbjahresergebnis von 385 Tausend Euro.

Im Dezember 2025 hat Hertha BSC den Nordic Bond anteilig in Höhe von 21,2 Millionen Euro von den Anleihegläubigern zurückgekauft. Die zinstragenden Verbindlichkeiten des Clubs verteilen sich danach nunmehr auf die Anleihe in Höhe von 18,8 Millionen Euro sowie auf weitere Fremdkapitalgeber in Höhe von 17,4 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 16,4 Millionen Euro. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt 38,0 Millionen Euro.

Der vor drei Jahren ausgerufene Sparkurs wird von Hertha BSC weiterhin konsequent gehalten. Die Gesamtkosten konnten erneut nachhaltig gesenkt werden. Die eingeleiteten und umgesetzten Maßnahmen zur nachhaltigen Reduktion der Aufwände greifen.

Die Spielerwerte sind im Anlagevermögen mit 1,6 Millionen Euro bilanziert. Unter Berücksichtigung eines Kaderwerts von über 59 Millionen Euro (vgl. transfermarkt.de) verfügt Hertha BSC somit über signifikante stille Reserven.

Geschäftsführer Ralf Huschen betont: "Das zurückliegende Halbjahr markiert einen wichtigen Zwischenschritt auf unserem Weg der wirtschaftlichen Konsolidierung. Erstmals seit längerer Zeit können wir wieder ein leicht positives Ergebnis ausweisen. Das zeigt, dass unser konsequenter Kurs greift und Wirkung entfaltet. Gleichzeitig wissen wir, dass noch ein weiter Weg vor uns liegt. Entscheidend wird sein, die Entwicklung zu bestätigen und nachhaltig zu stabilisieren. Dafür braucht es weiterhin Disziplin, Geduld und einen langen Atem. Unser besonderer Dank gilt unseren treuen Partnern und Begleitern, die diesen Weg mit uns gehen und ihn verlässlich unterstützen."

"Ein positives Halbjahresergebnis ist kein Ziel an sich, sondern ein Indikator dafür, dass Strukturen greifen. Entscheidend ist weniger die Momentaufnahme als die Richtung, in die sich der Verein entwickelt. Unter den Rahmenbedingungen der zweiten Liga ist wirtschaftliche Stabilität kein Selbstläufer, sondern das Ergebnis aus Strategie und konsequenten Entscheidungen. Diesen Weg werden wir mit Augenmaß und Verantwortung weitergehen", ergänzt Geschäftsführer Dr. Peter Görlich.

Der Halbjahresabschluss zum 31. Dezember 2025 steht auf der Homepage von Hertha BSC zur Verfügung.

