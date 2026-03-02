Mitteilung der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA:

Halbjahresabschluss zum 31. Dezember 2025 weist ein positives Ergebnis aus

Der eingeschlagene Weg der wirtschaftlichen Gesundung des Clubs trägt weiterhin Früchte und zeigt sich in den positiven Halbjahreszahlen zum 31. Dezember 2025, welche nach langer Zeit erstmalig einen ersten kleinen Netto-Gewinn für die Hinrunde ausweisen.

Die Gesellschaft weist ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 4,1 Millionen Euro aus, bei Abschreibungen in Höhe von 1,3 Millionen Euro, einem Zinsergebnis von 2,4 Millionen Euro und den sonstigen Steuern von 1,5 Tausend Euro, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...