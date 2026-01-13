Mannheim (ots) -Die PAUL Tech AG verstärkt zum 1. Februar 2026 ihr Führungsteam im Bereich Geschäftsentwicklung und Vertrieb: Mit Kevin Bär übernimmt ein erfahrener Branchenexperte mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Energie- und Wärmewirtschaft die Position des Chief Sales Officer (CSO).Bär war zuvor über viele Jahre im Fernwärme-Geschäft von E.ON tätig und verantwortete bei E.ON Infrastructure Solutions (EIS) in verschiedenen Rollen national wie international den Vertrieb von Infrastruktur- und Wärmelösungen im B2B-Umfeld, darunter Projekte im Bereich Dekarbonisierung, Wärmeversorgung, Effizienzmaßnahmen, Industriewärme und großtechnische Wärme- und Versorgungssysteme. Anschließend war Bär unter anderem bei Honeywell im internationalen Geschäft für Energie- und Wärmeprojekte tätig und verantwortete zuletzt als Global Vice President Sales bei E.ON One den Auf- und Ausbau skalierbarer digitaler Lösungen unter anderem auch KI-gestützte Wärmetechnologien.Bei Paul Tech wird Bär künftig den Ausbau der Wärmepumpen- und Effizienzlösungen für die Wohnungswirtschaft vorantreiben und neue Partnerschaften mit Bestandshaltern, Stadtwerken, Versorgern und Industriepartnern entwickeln.Sascha Müller, CEO der PAUL Tech AG:"Die Wärmewende im Bestand entscheidet sich an Skalierung und Umsetzung. Mit Kevin Bär gewinnen wir einen erfahrenen Manager, der Energieinfrastruktur, digitale Lösungen und Vertrieb im industriellen Maßstab zusammenbringt. Genau diese Kombination brauchen wir, um PAUL Net Zero weiter in den Markt zu tragen."Kevin Bär ergänzt:"PAUL Tech verfügt über den Game-Changer, um die Wärmewende im Gebäudebestand real umzusetzen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team unseren Kundinnen und Kunden skalierbare, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Lösungen bereitzustellen."Pressekontakt:Klaus Schmidtke+49 151 46680605klaus.schmidtke@paul.techOriginal-Content von: PAUL Tech AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157425/6195431