EQS-Ad-hoc: German Pellets GmbH i.I. / Schlagwort(e): Insolvenz

Verteilung im Insolvenzverfahren - Auszahlung an Anleihegläubiger



24.11.2025 / 13:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Insolvenzverfahren über das Vermögen der German Pellets GmbH, Am Torney 2a, 23970 Wismar

Amtsgericht Schwerin - 580 IN 64/16 -

Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR

German Pellets GmbH

WKN: A13R5N, A1TNAP, A1H3J6

Hamburg, 21.11.2025

Verteilung im Insolvenzverfahren - Auszahlung an Anleihegläubiger

Der Insolvenzverwalter der German Pellets GmbH, Wismar, gibt bekannt, dass im Rahmen des laufenden Insolvenzverfahrens eine erste Verteilung an die Gläubiger, einschließlich der Inhaber der Anleihen

Anleihe 7,25 % Inhaber-Schuldverschreibung 2011/2016 ISIN DE000A1H3J67, WKN A1H3J6

Anleihe 7,25 % Inhaber-Schuldverschreibeung 2013/2018 ISIN DE000A1TNAP7, WKN A1TNAP

Anleihe 7,25 % Inhaber-Schuldverschreibung 2014/2019 ISIN DE000A13R5N7, WKN A13R5N

erfolgen wird.

Die Quotenzahlung der Abschlagsverteilung beträgt rund 2,56 %. Die Auszahlung an die Anleihegläubiger ist für die Kalenderwoche 48/2025 vorgesehen. Die Auszahlung erfolgt auf die im Insolvenzverfahren anerkannten Forderungen.

Diese Information ist geeignet, den Kurs der genannten Anleihe wesentlich zu beeinflussen.

Weitere Informationen zum Verfahren und zur Auszahlung erhalten die Anleihegläubiger über den für Ihre Anleihe zuständigen gemeinsamen Vertreter:

Gemeinsamer Verterter für die Anleihen

ISIN DE000A1TNAP7, WKN A1TNAP und

ISIN DE000A13R5N7, WKN A13R5N ist die

CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB

Kasernenstraße 43-45

40213 Düsseldorf

pellets@cms-hs.com

Gemeinsamer Vertreter für die Anleihe

ISIN DE000A1H3J67, WKN A1H3J6 ist

Herr Rechtsanwalt Daniel Vos

Pingsdorfer Straße 89

50321 Brühl

vos@theurer-vos.de

Mit freundlichen Grüßen

Nicolas Rebel

Rechtsanwalt als Insolvenzverwalter

Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht