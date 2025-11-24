EQS-Ad-hoc: German Pellets GmbH i.I. / Schlagwort(e): Insolvenz
Insolvenzverfahren über das Vermögen der German Pellets GmbH, Am Torney 2a, 23970 Wismar
Amtsgericht Schwerin - 580 IN 64/16 -
Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR
German Pellets GmbH
Verteilung im Insolvenzverfahren - Auszahlung an Anleihegläubiger
Der Insolvenzverwalter der German Pellets GmbH, Wismar, gibt bekannt, dass im Rahmen des laufenden Insolvenzverfahrens eine erste Verteilung an die Gläubiger, einschließlich der Inhaber der Anleihen
erfolgen wird.
Die Quotenzahlung der Abschlagsverteilung beträgt rund 2,56 %. Die Auszahlung an die Anleihegläubiger ist für die Kalenderwoche 48/2025 vorgesehen. Die Auszahlung erfolgt auf die im Insolvenzverfahren anerkannten Forderungen.
Diese Information ist geeignet, den Kurs der genannten Anleihe wesentlich zu beeinflussen.
Weitere Informationen zum Verfahren und zur Auszahlung erhalten die Anleihegläubiger über den für Ihre Anleihe zuständigen gemeinsamen Vertreter:
Gemeinsamer Verterter für die Anleihen
Mit freundlichen Grüßen
Nicolas Rebel
Rechtsanwalt als Insolvenzverwalter
Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht
Ende der Insiderinformation
24.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|German Pellets GmbH i.I.
|Am Torney 2a
|23970 Wismar
|Deutschland
|E-Mail:
|nicolas.rebel@whitecase.com
|ISIN:
|DE000A13R5N7, DE000A1TNAP7, DE000A1H3J67
|WKN:
|A13R5N, A1TNAP, A1H3J6
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt
|EQS News ID:
|2234370
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2234370 24.11.2025 CET/CEST