Mitteilung der hep global GmbH:

Die hep global GmbH, ein international agierender Solarspezialist, hat innerhalb der ersten neun Monate 2025 eine operative Trendumkehr vollzogen und insbesondere die Ertragsentwicklung spürbar verbessert. Nach einem anspruchsvollen Jahr 2024 und einem traditionell etwas schwächeren ersten Halbjahr zeigt der weitere Geschäftsverlauf 2025 eine klare positive Entwicklung. So summierte sich der Konzernumsatz im Neunmonatszeitraum 2025 auf 33,3 Mio. Euro, während das EBIT 9,4 Mio. Euro erreichte. hep global ist zuversichtlich, die Prognose für das Gesamtjahr zu erreichen.

Gemäß dem heute veröffentlichten Halbjahresfinanzbericht (https://hep.global/green-bond/berichte) hatte sich bereits in den Monaten Januar bis Juni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...