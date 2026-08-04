Mitteilung der JadeHawk Capital S.à r.l.: JadeHawk Capital schließt Geschäftsjahr 2025/2026 mit 2,0 Mio. Euro Gewinn ab und baut Investmentportfolio weiter ausDie JadeHawk Capital S.à r.l., ein spezialisierter Finanzinvestor vorwiegend für Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds über den Zweitmarkt, blickt auf ein solides Geschäftsjahr 2025/2026 (Stichtag: 28. Februar 2026) zurück. Das Unternehmen profitierte erneut von seinem aktiven Portfoliomanagement und der konsequenten Nutzung attraktiver Investitions- und Veräußerungsopportunitäten im Zweitmarkt. Im Berichtszeitraum beliefen sich die Verkaufserlöse auf 3,4 Mio. Euro (Vorjahr: 4,7 Mio. Euro). Die erhaltenen regelmäßigen Ausschüttungen aus Mieteinnahmen lagen bei 0,7 Mio. Euro (Vorjahr: 1,9 Mio. Euro). Diese Entwicklung entspricht den eigenen Planungen, da die Mieteinnahmen in den geschlossenen Immobilienfonds wie erwartet vermehrt zur Rücklagenbildung und für Investitionen in Vermögenswerte genutzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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