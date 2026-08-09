Die USA behalten jetzt sogar ihren Wolframschrott - was sagt das über den Markt aus?

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Lange Zeit galt Wolframschrott als gewöhnliches Recyclingmaterial. Alte Bohrköpfe, Fräswerkzeuge oder Hartmetallreste wurden gesammelt, verkauft und häufig dorthin exportiert, wo die besten Preise bezahlt wurden. Genau dieses Prinzip stellt die US-Regierung jetzt grundlegend infrage. Washington hat angekündigt, den Export von Wolframschrott für zunächst ein Jahr zu verbieten. Künftig soll das Material im eigenen Land bleiben und der heimischen Industrie zur Verfügung stehen. Die Begründung ist bemerkenswert: Wolfram gilt inzwischen als kritischer Rohstoff für die nationale Sicherheit.

Wenn selbst Schrott strategisch wird

Auf den ersten Blick wirkt ein Exportverbot für Schrott wie eine Randnotiz. Tatsächlich erzählt diese Entscheidung jedoch eine wesentlich größere Geschichte. Über Jahre diskutierten Regierungen vor allem darüber, wie neue Minen entstehen könnten. Nun zeigt sich, dass selbst vorhandenes Recyclingmaterial plötzlich als strategische Ressource betrachtet wird. Denn jeder Kilogramm Wolfram, der im eigenen Wirtschaftskreislauf bleibt, muss später nicht importiert werden. Die USA reagieren damit auf eine Entwicklung, die sich seit Monaten zuspitzt. China kontrolliert weiterhin den größten Teil der weltweiten Wolframförderung und -verarbeitung. Gleichzeitig haben chinesische Exportkontrollen und die hohe Nachfrage aus Verteidigungs-, Luftfahrt- und Halbleiterindustrie den Markt deutlich verändert.

Recycling hilft - löst das Problem aber nicht

Der Schritt der US-Regierung dürfte die heimische Versorgung kurzfristig verbessern. Langfristig löst er das eigentliche Problem jedoch nicht. Recycling kann nur das Material zurückgewinnen, das bereits im Umlauf ist. Wächst der Bedarf schneller als die verfügbaren Mengen aus dem Recycling, werden zusätzliche Primärquellen benötigt. Genau darauf weisen Branchenvertreter seit Längerem hin. Neue Minen bleiben unverzichtbar, selbst wenn Recycling künftig eine deutlich größere Rolle übernimmt. Der Unterschied liegt lediglich im Zeithorizont: Recycling kann kurzfristig helfen, neue Minen sichern die Versorgung der kommenden Jahrzehnte.

Warum Explorer wieder stärker in den Fokus rücken

Für Anleger entsteht daraus eine interessante Konstellation. Etablierte Produzenten wie Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX) profitieren davon, dass sie bereits heute oder in naher Zukunft Material außerhalb Chinas liefern können. Gleichzeitig beginnt der Markt zunehmend darüber nachzudenken, woher die nächste Generation westlicher Wolframminen kommen soll. Genau an dieser Stelle rücken Explorationsunternehmen wieder stärker in den Fokus. Jede produzierende Wolframmine war irgendwann lediglich ein frühes Explorationsprojekt. Zwischen einer ersten Entdeckung und einer kommerziellen Produktion liegen häufig acht bis zwölf Jahre oder sogar mehr. Wer die Versorgung der 2030er-Jahre sichern möchte, muss deshalb heute bereits neue Lagerstätten entwickeln.

Adelayde arbeitet genau an dieser nächsten Generation

Vor diesem Hintergrund könnte auch Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) für Marktbeobachter interessanter werden. Das Unternehmen entwickelt mit dem Sisson North Tungsten Project in New Brunswick ein Projekt, das unmittelbar an die bekannte Sisson Tungsten Mine angrenzt. Der gesamte Distrikt hat in den vergangenen Jahren erheblich an strategischer Bedeutung gewonnen. Das benachbarte Sisson-Projekt erhielt bereits rund 29 Millionen CAD Unterstützung durch die kanadische Regierung und das US-Verteidigungsministerium und wurde später als eines der ersten kanadischen Nation-Building Projects eingestuft. Adelayde selbst hat umfangreiche aeromagnetische, radiometrische und VLF-Untersuchungen abgeschlossen und arbeitet an der Weiterentwicklung seiner Projekte. Gleichzeitig befindet sich das Unternehmen weiterhin in einer frühen Explorationsphase - mit den entsprechenden Chancen, aber auch den typischen Risiken dieses Entwicklungsstadiums. Ein weiterer Aspekt könnte für spekulativ orientierte Investoren interessant sein: Während viele bekannte Wolframunternehmen in den vergangenen Quartalen bereits deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen haben, bewegt sich Adelayde derzeit auf einem Bewertungsniveau, das den frühen Entwicklungsstand widerspiegelt. Gerade im Junior-Mining-Sektor beobachten manche Investoren Unternehmen bewusst vor größeren Explorationsprogrammen oder möglichen Bohrkampagnen. Daraus lässt sich selbstverständlich keine Aussage über die zukünftige Kursentwicklung ableiten, es erklärt jedoch, warum frühe Explorer in strategischen Rohstoffthemen häufig besondere Aufmerksamkeit erhalten.

Die eigentliche Botschaft steckt zwischen den Zeilen

Das amerikanische Exportverbot für Wolframschrott ist weit mehr als eine regulatorische Einzelmaßnahme. Es zeigt, wie sich die Sicht auf kritische Rohstoffe verändert hat. Noch vor wenigen Jahren ging es darum, Material möglichst günstig einzukaufen. Heute versuchen Staaten, vorhandene Rohstoffe im eigenen Land zu halten, strategische Reserven aufzubauen und neue Lieferketten außerhalb Chinas zu entwickeln. Wenn selbst Wolframschrott plötzlich als sicherheitsrelevanter Rohstoff gilt, dürfte die Diskussion über neue Minen und Explorationsprojekte in den kommenden Jahren eher intensiver als schwächer werden.

Fazit

Das neue US-Exportverbot für Wolframschrott macht deutlich, wie ernst westliche Regierungen die Versorgung mit kritischen Rohstoffen inzwischen nehmen. Recycling wird künftig eine wichtigere Rolle spielen, kann den steigenden Bedarf jedoch allein nicht decken. Langfristig werden deshalb auch neue Minen benötigt. Während Produzenten wie Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX) kurzfristig zusätzliche Liefermengen bereitstellen können, richtet sich der Blick vieler Investoren zunehmend auf Explorationsunternehmen, die an den Wolframprojekten der Zukunft arbeiten. Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) gehört mit seinem Sisson North Projekt zu dieser Gruppe. Ob daraus eines Tages eine produzierende Mine entsteht, lässt sich heute selbstverständlich nicht beurteilen. Fest steht jedoch: Wenn Regierungen inzwischen sogar Wolframschrott im eigenen Land halten wollen, zeigt das vor allem eines - der Wettbewerb um kritische Rohstoffe hat längst eine neue Phase erreicht.

Quellen:

Wall Street Journal - U.S. to Halt Key Metal Waste Exports in Push to Break China Reliance (06.08.2026): https://www.wsj.com/business/u-s-to-ban-exports-of-recycled-battery-metals-and-tungsten-e2d38838

Reuters - Trump orders restrictions on export of critical minerals scrap (30.07.2026): https://www.reuters.com/legal/government/trump-orders-restrictions-export-critical-minerals-scrap-white-house-officials-2026-07-30/

U.S. Geological Survey - Mineral Commodity Summaries 2026: Tungsten: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-tungsten.pdf

Almonty Industries - News: https://almonty.com/news/

Adelayde Exploration - News: https://www.adelaydeexploration.com/news

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ISIN: CA0068131097

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