Die Almonty-Aktie hat nach dem jüngsten Abverkauf eine kräftige Gegenbewegung gestartet und seit dem Tief vom 29. Juli bereits rund +44% gewonnen. Damit zeigt der Kurs wieder deutlich mehr Stärke und konnte einen erheblichen Teil der vorherigen Verluste wettmachen. Nun entscheidet sich, ob aus der dynamischen Erholung eine nachhaltige Trendwende entsteht oder lediglich eine temporäre Rallye innerhalb der laufenden Korrektur. Chartanalyse zur Almonty-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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