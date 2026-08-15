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Small- & Micro Cap Investment
15.08.2026 07:15 Uhr
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Eric Sprott setzt nicht nur auf einen Wasserstofffund - sondern auf eine ganze Region

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Seit Jahrzehnten folgt die Bergbauindustrie einem bekannten Muster.

Eine bedeutende Entdeckung sorgt für Schlagzeilen. Investoren stürzen sich auf das Unternehmen, das sie gemacht hat. Erfahrene Rohstoffinvestoren verfolgen jedoch häufig einen anderen Ansatz. Statt auf ein einzelnes Bohrloch zu setzen, suchen sie nach einem neu entstehenden Rohstoffdistrikt - einer Region, deren Geologie darauf hindeutet, dass dort letztlich mehrere Entdeckungen gemacht werden könnten.

Diese Strategie hat sich in der Geschichte des Bergbaus immer wieder gezeigt - vom kanadischen Athabasca-Becken bis zur Lithiumregion Pilbara in Westaustralien.

Einige Investoren glauben, dass natürlicher Wasserstoff nun in eine ähnliche Phase eintreten könnte.

Einer, der sich offenbar genau für dieses Szenario positioniert, ist der kanadische Milliardär und Rohstoffinvestor Eric Sprott.

Und sein Engagement wird größer.

Im Mai investierte Sprott 25 Mio. CAD in MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) und wurde damit zu einem der größten Aktionäre des Unternehmens. MAX Power treibt derzeit kommerzielle Validierungsbohrungen an Kanadas erster bestätigter unterirdischer Entdeckung von natürlichem Wasserstoff voran.

Nun investiert Sprott weitere 10 Mio. CAD.

Im Rahmen einer im August angekündigten Privatplatzierung wird die von Sprott kontrollierte 2176423 Ontario Ltd. vier Millionen MAX-Power-Einheiten zu jeweils 2,50 CAD erwerben. Durch die Investition soll Sprotts Anteil am Unternehmen auf nicht verwässerter Basis von 17,6% auf rund 19,5% steigen.

Zusammen mit seiner Finanzierung im Mai hat Sprott damit innerhalb weniger Monate 35 Mio. CAD in MAX Power investiert.

Das ist ein bedeutender Vertrauensbeweis - und er kommt zu einem besonders wichtigen Zeitpunkt für das Lawson-Projekt.

Sprott beteiligte sich zudem an einer Finanzierung von REV Exploration, das entlang der Grenze zwischen Alberta und Montana nach Helium und natürlichem Wasserstoff exploriert.

Einzeln betrachtet sind diese Investments bereits bemerkenswert.

Zusammengenommen ergeben sie jedoch ein noch interessanteres Bild.

Statt lediglich auf eine einzelne Entdeckung zu setzen, scheint Sprott sein Engagement in den gesamten Northern Great Plains auszubauen - eine der jüngsten Explorationsregionen Nordamerikas für natürlichen Wasserstoff.

Von der Entdeckung zur kommerziellen Validierung

Der Zeitpunkt von Sprotts jüngster Investition ist besonders interessant.

MAX Power will die zusätzlichen Mittel unter anderem dafür einsetzen, das laufende kommerzielle Validierungsbohrprogramm auf dem Lawson-Projekt in Saskatchewan voranzutreiben.

Die jüngsten Bohrergebnisse des Unternehmens stärken das Vertrauen in das Lawson-Projekt weiter.

Die erste kommerzielle Validierungsbohrung, die rund 2,4 Kilometer von der ursprünglichen Entdeckung entfernt niedergebracht wurde, stieß über eine Strecke von etwa 858 Metern auf kontinuierlich erhöhte Messwerte für natürlichen Wasserstoff. Gleichzeitig lieferten die jüngsten Bohrkerne die bislang höchsten vom Unternehmen gemessenen Wasserstoffgaswerte.

Die Bohrungen identifizierten zudem weitere wasserstoffreiche Bruchsysteme, während die Bohrung über die ursprünglich geplante Tiefe hinaus fortgesetzt wird.

Entscheidend ist: Das aktuelle Programm soll nicht mehr lediglich beweisen, dass Wasserstoff vorhanden ist.

Vielmehr soll festgestellt werden, ob die Entdeckung über die notwendige Kontinuität, die erforderlichen Fließeigenschaften und geeignete Reservoirmerkmale für eine kommerzielle Produktion verfügt.

Für den Sektor wäre dies ein wichtiger Meilenstein.

Bei einem erfolgreichen Verlauf könnte Saskatchewan zu einem der Standorte der weltweit ersten kommerziellen Projekte für natürlichen Wasserstoff werden.

Warum die umliegenden Flächen wichtig werden könnten

Die Geschichte des Rohstoffsektors zeigt, dass völlig neue Bergbauregionen weitaus größere Chancen schaffen können als einzelne Entdeckungen.

Lithium liefert dafür ein gutes Beispiel.

Als die ersten bedeutenden Entdeckungen in der Pilbara-Region Westaustraliens gemacht wurden, konzentrierten sich Investoren zunächst auf eine Handvoll Unternehmen. Mit zunehmendem Vertrauen in die Region floss Kapital jedoch rasch auch in benachbarte Explorer, die Flächen mit vergleichbarer Geologie kontrollierten.

Das gleiche Muster war immer wieder bei Uran, Kupfer, Gold und Seltenen Erden zu beobachten.

Die Investmentthese verändert sich schrittweise von der Frage:

"Hat dieses Unternehmen eine Entdeckung gemacht?"

hin zu:

"Welche Unternehmen kontrollieren die besten Flächen?"

Genau diese Frage gewinnt in Saskatchewan zunehmend an Bedeutung.

Mit wachsendem Vertrauen in die Region beginnen Investoren zwangsläufig, auch über das Unternehmen hinauszublicken, das die ursprüngliche Entdeckung gemacht hat.

Ein Unternehmen, das von dieser Aufmerksamkeit profitieren könnte, ist Makenita Resources (ISIN: CA5609251098).

Anfang dieses Jahres hat Makenita sein Serpentinization Iron-Magnetite Project in Saskatchewan auf 116.149 zusammenhängende Acres mehr als verdoppelt. Damit verfügt das Unternehmen über eine der größten Landpositionen, die direkt an MAX Power angrenzen.

Die geologische Grundlage dafür ist nachvollziehbar.

Natürlicher Wasserstoff kann durch Serpentinisierung entstehen - einen Prozess, bei dem Wasser über geologische Zeiträume mit eisenreichen Gesteinen reagiert. Das Projekt von Makenita zielt gezielt auf solche magnetitreichen geologischen Formationen ab.

Wichtig ist allerdings: Auf Makenitas Projekt wurde bislang keine Entdeckung von natürlichem Wasserstoff gemeldet. Entdeckungen auf benachbarten Projekten sollten niemals als Beleg dafür angesehen werden, dass vergleichbare Wasserstoffsysteme auch auf angrenzenden Flächen vorhanden sind.

Dennoch bietet die strategische Landposition des Unternehmens Investoren ein Engagement im selben regionalen geologischen Trend, der derzeit durch das kommerzielle Validierungsprogramm von MAX Power getestet wird.

Anders als viele andere Wasserstoffexplorer in einem frühen Entwicklungsstadium bietet Makenita zudem Zugang zu einem zweiten strategisch wichtigen Rohstoff.

Das Sisson-West-Projekt in New Brunswick grenzt an die Sisson-Wolframlagerstätte von Northcliff Resources. Gleichzeitig zeigen Unternehmen wie Almonty Industries (ISIN: CA0203987072), welche strategische Bedeutung die Wolframproduktion außerhalb Chinas gewinnen könnte, während Regierungen ihre Lieferketten für kritische Rohstoffe stärken.

35 Mio. CAD senden ein stärkeres Signal

Natürlicher Wasserstoff bleibt ein spekulativer Sektor.

Eine kommerzielle Produktion muss erst noch nachgewiesen werden, und erhebliche geologische sowie technische Risiken bleiben bestehen. Sprotts Investment beseitigt diese Risiken nicht.

Doch der Umfang seines Engagements lässt sich zunehmend schwer ignorieren.

Nachdem Sprott im Mai 25 Mio. CAD in MAX Power investiert hatte, legt er nun weitere 10 Mio. CAD nach und erhöht seinen Anteil in Richtung 20%. Gleichzeitig hat er einen weiteren Explorer für natürlichen Wasserstoff und Helium in der größeren Region finanziell unterstützt.

Damit verändert sich die Geschichte.

Ein Teil des erfahrensten Kapitals der Rohstoffbranche testet die Investmentthese rund um natürlichen Wasserstoff nicht mehr lediglich mit einem kleinen Einsatz.

Das Engagement wird ausgebaut.

Und sollte sich die Geschichte des Bergbaus wiederholen, könnte die nächste Phase des Investoreninteresses nicht allein von dem Unternehmen bestimmt werden, das die erste Entdeckung gemacht hat - sondern auch von jenen Explorern, die die umliegenden Flächen kontrollieren.

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Quellen:

https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126
https://www.maxpowermining.com/first-well-of-lawson-commercial-validation-drill-program-still-in-progress-encounters-continuous-natural-hydrogen-readings-over-831-meters-and-highest-readings-to-date-in-major-basement-c/
https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/makenita-resources-significantly-increases-saskatchewan-070100949.html
https://www.youtube.com/watch?v=R23r_lTEgbQ&t=2s
https://www.nasdaq.com/press-release/rev-closes-4-million-private-placement-eric-sprott-accelerate-helium-and-natural
https://www.mining.com/sprott-invests-7m-in-max-power-mining/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Makenita Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Makenita Resources" oder "Nebenwerte".

Makenita Resources Inc.
Land: kanadisch
ISIN: CA5609251098
https://www.makenitaresources.com

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