Die Almonty-Aktie steht nach einer massiven Korrektur erneut im Fokus der Anleger. Seit dem Allzeithoch hat der Kurs zeitweise rund -56% an Wert verloren und kämpft nun um eine nachhaltige Stabilisierung. Damit stellt sich die Frage, wann der Boden erreicht wird. Welche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche jetzt entscheidend sind und welche Signale RSI, MACD sowie die Elliott-Wellen liefern, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Almonty-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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