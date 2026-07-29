Die europäische Industrielandschaft zeigt sich derzeit spürbar zerklüftet, was Anleger vor wirklich schwierige Entscheidungen stellt, wenn es darum geht, welche Aktie wird gut performen, welche eher schlechter. Es war zwar noch nie ganz einfach, die richtige Auswahl zu treffen, aber während etablierte deutsche Traditionskonzerne mit steigenden Materialkosten, hartem Preisdruck und teilweise auch den Nachwehen interner Konflikte ringen, verlagert sich das Interesse zusehends auf Unternehmen in strategischen Nischenmärkten, auch im Rohstoff- und Rüstungssektor. Die Aktien von Deutz und Jungheinrich spiegeln die aktuellen Herausforderungen des breiten Maschinenbaus wider, der trotz solider Auftragseingänge unter spürbarem Margendruck leidet. Rüstung ist aber ein Schlagwort, das dort die ein oder andere Aktie beleben könnte, wenn man es denn geschickt anstellt. Gleichzeitig richtet sich das Scheinwerferlicht auf Rohstoffwerte, die von weltweiten geopolitischen Umbrüchen profitieren. Insbesondere Almonty Industries zieht durch eine charttechnisch-spannenden Konsolidierung die Blicke auf sich. Kann das Wolfram-Schwergewicht demnächst wieder zu alter Stärke zurückfinden? Dieser Bericht beleuchtet die aktuelle Lage der drei Werte und zeigt auf, wo sich jetzt echte Perspektiven auftun könnten!

Enthaltene Werte: CA0203987072,DE0006219934,DE0006305006

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