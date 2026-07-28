Die Deutsche Rohstoff-Aktie bewegt sich seit mehreren Wochen in einer breiten Handelsspanne zwischen 74 € und 88 €. Am Dienstag notiert sie bei rund 79,30 €. Neben der Entwicklung des Ölpreises richtet sich der Blick der Anleger derzeit auf die schrittweise Reduzierung der Beteiligung an Almonty Industries. Stellt dies ein Warnsignal dar oder handelt es sich lediglich um eine Gewinnmitnahme? Ölpreis bleibt der wichtigste Einflussfaktor Die Geschäftsentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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