Die Almonty-Aktie notiert aktuell rund -45% unter ihrem Allzeithoch und hat nach einer zwischenzeitlichen Erholung zuletzt wieder deutlich nachgegeben. Damit rückt die Frage in den Fokus, ob die laufende Korrektur bereits eine attraktive Einstiegsgelegenheit bietet oder ob dem Kurs weitere Verluste drohen. Die Charttechnik liefert derzeit wichtige Hinweise darauf, welche Kursmarken über die nächsten Bewegungen entscheiden. Wie es für die Almonty-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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