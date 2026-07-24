Seit Mitte April befindet sich die Almonty-Aktie in einer Korrekturphase und hat gegenüber den damaligen Hochs in der Spitze annähernd -50% eingebüßt. In den letzten Tagen hat sich der Kurs wieder etwas stabilisieren können und notiert aktuell bei 14,18 US$. Wie sind die weiteren Aussichten beim US-Wolframhersteller? Kapitalmarkt wird neu aufgestellt Derzeit richtet Almonty seine Börsenstruktur grundlegend neu aus. Nach dem bereits angekündigten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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