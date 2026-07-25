Eine Aktie, zwei Trends: Warum Anleger auf natürlichen Wasserstoff und Wolfram setzen

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Anleger sind ständig auf der Suche nach Unternehmen, die Zugang zu den nächsten großen Rohstofftrends bieten. Manchmal ergeben sich solche Chancen aus einem einzigen Rohstoffzyklus - etwa bei Gold, Uran oder Lithium. Deutlich seltener jedoch befindet sich ein Junior-Explorer gleichzeitig an der Schnittstelle zweier starker Zukunftsthemen.

Genau diese Konstellation könnte erklären, warum Investoren in den vergangenen Monaten verstärkt auf Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) aufmerksam geworden sind.

Das kanadische Explorationsunternehmen hat ein Portfolio aufgebaut, das zwei Bereiche umfasst, die sowohl politisch als auch an den Kapitalmärkten immer stärker in den Fokus rücken: natürlichen Wasserstoff und Wolfram. Das eine Projekt befindet sich in Saskatchewan, wo mehrere Unternehmen darum konkurrieren, eines der weltweit ersten kommerziellen Fördergebiete für natürlichen Wasserstoff zu erschließen. Das andere grenzt an eine der strategisch bedeutendsten Wolframlagerstätten Kanadas - zu einer Zeit, in der westliche Regierungen fieberhaft versuchen, ihre Versorgung mit kritischen Rohstoffen zu sichern.

Für ein Unternehmen mit einer vergleichsweise geringen Marktkapitalisierung und etwas mehr als 35 Millionen ausstehenden Aktien gewinnt diese Geschichte zunehmend an Aufmerksamkeit. Das Unternehmen selbst verweist auf seine enge Aktienstruktur und darauf, dass mehrere Explorationsprogramme innerhalb des Portfolios geplant sind.

Die Wette auf natürlichen Wasserstoff

Noch vor wenigen Jahren war natürlicher Wasserstoff - oft auch als "weißer Wasserstoff" bezeichnet - vor allem Thema wissenschaftlicher Studien und Fachkonferenzen. Heute entwickelt er sich zu einem der spannendsten neuen Trends im Rohstoffsektor.

Im Gegensatz zu konventionellem Wasserstoff, der mithilfe fossiler Brennstoffe oder energieintensiver Elektrolyseverfahren hergestellt wird, entsteht natürlicher Wasserstoff unterirdisch durch geologische Prozesse, bei denen Wasser mit eisenhaltigen Gesteinen reagiert. Einige Forscher gehen davon aus, dass sich unter der Erdoberfläche enorme Mengen befinden könnten - mit dem Potenzial, eine völlig neue Energieindustrie zu schaffen.

Das Interesse der Investoren nahm deutlich zu, nachdem MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) am Lawson-Projekt in Saskatchewan Kanadas erste bestätigte unterirdische Entdeckung von natürlichem Wasserstoff bekannt gegeben hatte. Anfang dieses Monats begann das Unternehmen mit Bohrungen zur kommerziellen Validierung am Standort Lawson 2-24, der rund 2,4 Kilometer von der ursprünglichen Entdeckungsbohrung entfernt liegt.

Die Bedeutung des aktuellen Bohrprogramms reicht weit über ein einzelnes Explorationsziel hinaus. MAX Power versucht nun, die zentrale Frage des gesamten Sektors zu beantworten: Lässt sich natürlicher Wasserstoff wirtschaftlich und im industriellen Maßstab fördern?

Nach Angaben des Unternehmens haben hochauflösende 3D-Seismik-Untersuchungen eine geologische Struktur mit einer Fläche von rund 14 Quadratkilometern identifiziert. Das Management geht davon aus, dass die ursprüngliche Lawson-Entdeckung lediglich den Rand eines deutlich größeren Systems darstellt und möglicherweise als Vorlage für ähnliche Funde entlang des 475 Kilometer langen Genesis-Trends in Saskatchewan dienen könnte.

Makenitas Verbindung zu dieser Geschichte liegt in der geografischen Nähe.

Das Unternehmen kontrolliert mehr als 102.000 zusammenhängende Acres im Serpentinization-Iron-Magnetite-Projekt in Saskatchewan, das direkt an die Liegenschaften von MAX Power grenzt. Das Gebiet gilt als aussichtsreich für Eisen, Magnetit und möglicherweise auch für natürlichen Wasserstoff.

Der geologische Zusammenhang ist deshalb relevant, weil die Serpentinisierung - der Prozess, bei dem eisenhaltige Gesteine mit Wasser reagieren - als einer der wichtigsten Mechanismen zur Bildung von natürlichem Wasserstoff gilt. Obwohl eine kommerzielle Förderung bislang noch nicht nachgewiesen wurde, interessieren sich Investoren zunehmend für Unternehmen, die Zugang zu denselben geologischen Strukturen haben, in denen bereits erste Entdeckungen gemacht wurden.

Die Geschichte zeigt, dass Kapital häufig über die ursprüngliche Erfolgsgeschichte hinausfließt. Während früherer Rohstoffbooms bei Lithium, Uran oder Seltenen Erden richteten Anleger ihre Aufmerksamkeit oft auf Junior-Unternehmen mit angrenzenden Grundstücken.

Ein strategisches Wolfram-Investment

Gleichzeitig bietet Makenita seinen Investoren etwas, das vielen Unternehmen aus dem Bereich des natürlichen Wasserstoffs fehlt: Zugang zu einem der strategisch wichtigsten Rohstoffe der Welt.

Wie bedeutend Wolfram inzwischen geworden ist, zeigt das Beispiel von Almonty Industries (ISIN: CA0203987072). Das Unternehmen betreibt Minen in Portugal und Spanien und bringt derzeit das riesige Sangdong-Projekt in Südkorea in Produktion. Almonty gilt zunehmend als einer der wichtigsten nicht-chinesischen Wolframlieferanten des Westens. Erst kürzlich erweiterte das Unternehmen seinen langfristigen Liefervertrag mit Global Tungsten & Powders um 40%. Die Vereinbarung wurde auf 21 Jahre verlängert und deckt rund 90% der geplanten Produktion der ersten Projektphase ab.

Auch das Marktumfeld ist zunehmend attraktiv. Laut Diamond Equity Research sind die Preise für Ammoniumparawolframat (APT) seit Beginn des Jahres 2026 um mehr als 200% gestiegen, da westliche Regierungen und Industriekonzerne nach sicheren Bezugsquellen außerhalb Chinas suchen. Der Aufstieg von Almonty zeigt, wie schnell sich Wolfram von einem Nischenmetall zu einem strategischen Rohstoff für die Verteidigungs-, Luftfahrt- und Hightech-Industrie entwickelt hat.

Vor diesem Hintergrund rückt Makenitas Sisson-West-Wolframprojekt in New Brunswick zunehmend in den Fokus. Das Projekt umfasst rund 9.845 Acres und grenzt unmittelbar an die Wolframlagerstätte Sisson von Northcliff Resources.

Die strategische Bedeutung der Region nahm erheblich zu, als der kanadische Premierminister Mark Carney die benachbarte Sisson-Mine zu einem der ersten nationalen Infrastrukturprojekte des Landes erklärte. Das Nachbarprojekt erhielt zudem Unterstützung sowohl von der kanadischen Regierung als auch vom US-Verteidigungsministerium - ein weiteres Zeichen für die wachsende geopolitische Bedeutung von Wolfram.

Anfang dieses Jahres führte Makenita eine luftgestützte geophysikalische Untersuchung auf seinem Grundstück durch. Vor Kurzem gab das Unternehmen bekannt, eine markante magnetische Anomalie identifiziert zu haben, die nach Ansicht des Managements eine geologische Fortsetzung des mineralisierten Systems der Sisson-Lagerstätte darstellen könnte.

Nach Angaben des Unternehmens erstrecken sich strukturelle Merkmale vom Sisson-Gebiet auf das Gelände von Makenita, was die Annahme stärkt, dass sich die Liegenschaft innerhalb desselben mineralisierten Korridors befinden könnte. Auch regionale Wolfram-in-Till-Daten weisen auf Anomalien hin, die ihren Ursprung auf Makenitas Seite des Intrusionssystems haben könnten. Das Management hat bereits mit der Planung eines Bohrprogramms begonnen.

Warum Anleger aufmerksam werden

Natürlicher Wasserstoff und Wolfram mögen auf den ersten Blick wenig gemeinsam haben. Beide werden jedoch von denselben globalen Entwicklungen geprägt: Energiesicherheit, geopolitischer Wettbewerb und dem Wettlauf um kritische Rohstoffe.

Natürlicher Wasserstoff könnte künftig eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung von Industrieanlagen und Rechenzentren spielen, da die künstliche Intelligenz den Strombedarf weiter steigen lässt. Wolfram wiederum ist für die westlichen Bemühungen, die Abhängigkeit von China bei strategischen Materialien zu verringern, unverzichtbar geworden.

Für Investoren liegt der Reiz von Makenita darin, dass das Unternehmen bereits in einem frühen Stadium Zugang zu beiden Themen bietet.

Natürlich bleibt Makenita ein spekulativer Explorer. Die kommerzielle Förderung von natürlichem Wasserstoff wurde bislang nirgendwo auf der Welt nachgewiesen, und die Wolframziele des Unternehmens müssen erst noch durch Bohrungen bestätigt werden. Wie immer garantieren Entdeckungen auf benachbarten Grundstücken keinen Erfolg auf den eigenen Liegenschaften.

Dennoch scheinen Anleger angesichts laufender Explorationsprogramme in Saskatchewan und New Brunswick zunehmend bereit zu sein, die Frage zu stellen, ob ein kleiner Explorer einen Zugang zu gleich zwei der spannendsten Rohstofftrends der kommenden Jahre bieten könnte.

Quellen:

https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126

https://hydrogen-central.com/fortescue-backed-hyterra-gearing-up-to-drill-at-its-us-hydrogen-project/

https://www.dw.com/en/white-hydrogen-gas-clean-energy-geology-germany-fossil-fuels-renewables/a-76106804

https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/max-power-announces-strategic-25-125100150.html

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/sprott-and-neighbors-drive-max-power-mining-s-rally-as-natural-hydrogen/69342226

https://datacentremagazine.com/news/a-few-home-truths-about-hydrogen-for-data-centre-operators

https://ml.globenewswire.com/Resource/Download/ef18fe90-7fa9-440b-a7c7-0fd35764430c

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

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Enthaltene Werte: CA57778R1001,CA5609251098,CA0203987072