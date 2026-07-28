Rohstoffaktien haben nach der jüngsten Marktkorrektur deutlich an Boden verloren - obwohl sich die fundamentalen Aussichten vieler Unternehmen weiter verbessert haben. Der steigende Bedarf an Wolfram, Kupfer und anderen strategischen Metallen durch KI, Rüstung, Energiewende und Digitalisierung trifft auf ein knappes Angebot. Für langfristig orientierte Anleger könnte der Rücksetzer deshalb eine attraktive Einstiegsgelegenheit sein. Besonders Unternehmen mit fortgeschrittenen Projekten, starken Bilanzen und steigender Produktion rücken jetzt wieder in den Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
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