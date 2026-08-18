An den Rohstoffmärkten baut sich ein großer Sturm auf. Dieser wird getrieben von der Transformation hin zu klimaneutraler Energie, einer extrem hohen Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und deren Rechenleistung sowie geopolitischen Konflikten weltweit. Diese Welle ist kein vorübergehendes Strohfeuer, sondern scheint zu einem Megatrend zu werden, denn die Angebotsdefizite werden größer. Während in früheren Rohstoffzyklen häufig Nachfragespitzen für Auftrieb sorgten, sind es diesmal globale Lieferkettenrisiken und jahrzehntelange Unterinvestitionen in die Entwicklung neuer Rohstoffprojekte. Wir sehen uns heute den Wolframproduzenten Almonty Industries, den Kupferproduzenten Freeport McMoRan und den Lithiumproduzenten Albemarle genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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