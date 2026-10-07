71 Millionen Pfund für Wolfram: Warum der Westen neue Quellen sucht - und Makenita neben Sisson exploriert

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Großbritannien unterstützt die Wiederbelebung einer Wolframmine mit einem Finanzierungspaket von bis zu 71 Millionen Pfund. Dennoch soll ein erheblicher Teil der geplanten Produktion in eine amerikanisch ausgerichtete Lieferkette fließen. Dieser scheinbare Widerspruch zeigt, wie schwierig der Aufbau einer unabhängigen westlichen Rohstoffversorgung geworden ist.

Tungsten West (ISIN: GB00BP6QM557), Betreiber des Hemerdon-Projekts in Devon, hat eine achtjährige Liefer- und Abnahmevereinbarung mit Elmet Technologies geschlossen. Die Vereinbarung betrifft rund ein Drittel der vorgesehenen Wolframproduktion. Für Anleger wird damit eine zentrale Frage greifbar: Wo entstehen die zusätzlichen Rohstoffquellen, die neue westliche Lieferketten dauerhaft versorgen können?

Eine Mine schafft noch keine Versorgungssicherheit

Nach einem Bericht der Financial Times fehlt Großbritannien eine entscheidende Verarbeitungsstufe: Anlagen, die Wolframkonzentrat in Ammoniumparawolframat, kurz APT, umwandeln. Dieses Zwischenprodukt wird für die weitere industrielle Verarbeitung benötigt.

Selbst britisch gefördertes Erz muss deshalb zunächst ins Ausland, bevor daraus Material für anspruchsvolle Anwendungen entsteht. Wolfram kommt unter anderem in Schneidwerkzeugen, Luft- und Raumfahrt sowie militärischen Komponenten zum Einsatz.

Das Beispiel Hemerdon verdeutlicht: Versorgungssicherheit hängt nicht allein davon ab, wo ein Metall aus dem Boden kommt. Ebenso wichtig sind verfügbare Verarbeitungskapazitäten und belastbare Abnahmebeziehungen. Ohne zusätzliche Rohstoffquellen wiederum können auch neue Anlagen keine unabhängige Lieferkette schaffen.

Washington investiert in die gesamte Kette

The Elmet Group (ISIN: US2893951051) erhielt im September eine Investitionszusage des US-Verteidigungsministeriums über 450 Millionen Dollar. Die Mittel sollen Bergbau, Verarbeitung und amerikanische Fertigungskapazitäten stärken.

Daneben besteht ein separater Vertrag zur Versorgung der amerikanischen strategischen Rohstoffreserve mit einem Höchstwert von bis zu zwei Milliarden Dollar. Dieser Rahmenbetrag ist kein bereits vollständig erteilter Auftrag.

Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) zeigt parallel, wie neue Produktion vorankommt. Das Unternehmen meldete im September die abschließende Betriebszertifizierung für die Verarbeitungs- und Brecheranlagen seiner Sangdong-Mine in Südkorea. Nun stehen der kommerzielle Produktionshochlauf und zuverlässige Lieferungen im Mittelpunkt.

Diese Entwicklungen unterstreichen den Aufwand, der zwischen einer Lagerstätte und einem lieferfähigen Betrieb liegt.

Kanada rückt als zusätzliche Bezugsquelle näher

Auch Kanada will seine Rolle bei kritischen Rohstoffen stärken. Im November 2025 überwies die Regierung das Sisson-Wolframprojekt in New Brunswick an das Major Projects Office. Dabei hob sie dessen Potenzial als künftige Versorgungsquelle für heimische und verbündete Industrien hervor.

Genau in diesem Distrikt arbeitet Makenita Resources (ISIN: CA5609251098). Sein Sisson-West-Projekt grenzt direkt an Sisson. Diese Lage macht die Exploration im Zusammenhang mit der Suche nach zusätzlichen kanadischen Wolframvorkommen interessant, ohne bereits eine eigene Lagerstätte zu belegen.

Makenita vergrößert seine Ausgangsbasis

Makenita erweiterte Sisson West im Juli von 9.845 auf 22.665 zusammenhängende Acres. Damit wurde die Projektfläche mehr als verdoppelt. Nach Unternehmensangaben zielt die Erweiterung auf zusätzliche Bereiche entlang eines als günstig interpretierten strukturellen Trends.

Makenita verfügt zudem über eine enge Aktienstruktur mit vergleichsweise wenigen ausstehenden Aktien. In seiner Mitteilung vom 24. Juli nannte das Unternehmen lediglich etwas mehr als 35 Millionen Aktien. Weitere Finanzierungen könnten diese Zahl verändern.

Für die Exploration liegt inzwischen ein konkretes Ziel vor. Neue aeromagnetische Messungen und historische regionale Daten identifizierten ein abgegrenztes magnetisches Hoch. Makenita interpretiert dieses als mögliche zusätzliche Intrusion in der Tiefe an der Westflanke des Howard-Peak-Granodiorits.

Der Fortschritt besteht damit in einem präziser definierten Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen. Das Unternehmen kündigte an, ein Bohrprogramm zur Prüfung des Ziels auszuarbeiten. Bestätigte Bohrtermine und anschließend Untersuchungsergebnisse wären die nächsten wichtigen Nachrichten.

Für Sisson West wurde bislang keine Mineralressource definiert. Auch die Ergebnisse des benachbarten Sisson-Projekts lassen sich nicht auf Makenitas Gebiet übertragen.

Fazit

Das britische Finanzierungspaket und die amerikanischen Investitionen zeigen, dass Wolframversorgung inzwischen konkrete industriepolitische Maßnahmen auslöst. Dabei müssen neue Minen und Verarbeitungskapazitäten gemeinsam entwickelt werden. Für zusätzliche Lagerstätten außerhalb Chinas entsteht dadurch ein relevantes langfristiges Umfeld.

Makenita bietet innerhalb dieses Themas eine frühe Explorationsgeschichte: ein deutlich vergrößertes Projekt neben Sisson, ein geophysikalisch abgegrenztes Ziel und eine enge Aktienstruktur mit wenigen ausstehenden Aktien. Diese Kombination macht die nächsten Arbeiten beobachtenswert, ersetzt jedoch keinen geologischen Nachweis.

Eine Beteiligung Makenitas an den genannten Förderprogrammen oder Abnahmevereinbarungen ist nicht belegt. Entscheidend bleiben die Finanzierung und Umsetzung der Exploration sowie belastbare Bohrergebnisse. Selbst eine Entdeckung müsste anschließend hinsichtlich Größe, Metallurgie und Wirtschaftlichkeit untersucht werden; Genehmigungen und weitere Finanzierung wären zusätzliche Hürden.

Der Westen investiert in neue Wolframlieferketten. Makenitas Chance liegt darin, durch erfolgreiche Exploration möglicherweise eine weitere Rohstoffquelle zu identifizieren.

Quellen:

https://www.defensenews.com/news/pentagon-congress/2026/09/30/why-the-pentagon-just-dropped-450m-on-tungsten-mining/

https://www.makenitaresources.com/

https://www.ft.com/content/0cd95b53-4b99-42c9-9b3e-b1074ed88e12?syn-25a6b1a6=1

Wolfram schlägt alle kritischen Rohstoffe: 622 Prozent Preisanstieg - doch woher kommt nach Almonty die nächste westliche Lagerstätte?? | wallstreetONLINE - 05.09.2026

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Enthaltene Werte: GB00BP6QM557,CA5609251098,CA0203987072,US2893951051