2,5 Milliarden Dollar Bewertung: Warum Japan und die USA um Zugang zu Wolfram werben

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Ein Rohstoff, den viele Verbraucher kaum kennen, rückt bei Industriekonzernen und Regierungen stärker in den Mittelpunkt: Wolfram.

Wie wertvoll der Zugang zu bestehenden Lieferketten geworden ist, zeigt eine neue Vereinbarung in Asien. Der japanische Handels- und Investitionskonzern Sojitz (ISIN: JP3663900003) will fünf Prozent am vietnamesischen Wolframunternehmen Masan High-Tech Materials (ISIN: VN000000MSR5) erwerben.

Erst wenige Wochen zuvor hatte sich ein US-Unternehmen an Masan High-Tech beteiligt - bei einer Bewertung des vietnamesischen Unternehmens von rund 2,5 Milliarden US-Dollar. Die Transaktionen zeigen, warum Wolfram für Industrieländer zunehmend eine strategische Frage ist.

Japan will Zugang für seine Industrie stärken

Sojitz und die Masan-Gruppe unterzeichneten am 9. November eine Absichtserklärung über den geplanten Erwerb. Die endgültigen Vereinbarungen sollen bis Jahresende folgen; zuvor stehen unter anderem Prüfungen und behördliche Genehmigungen an.

Sojitz plant, Wolframprodukte von Masan High-Tech an japanische Kunden zu vermarkten. Dazu zählen Unternehmen aus der Halbleiterindustrie sowie aus Bereichen wie KI-Infrastruktur, Luft- und Raumfahrt, Energie und Automobilbau.

Wolfram ist aufgrund seiner Härte und seiner Beständigkeit bei hohen Temperaturen für zahlreiche industrielle Anwendungen wichtig. Es wird unter anderem für Schneidwerkzeuge, elektronische Bauteile und Anwendungen in der Luftfahrt und Verteidigung benötigt.

Für Japan geht es damit um den Zugang zu einem Rohstoff, der in mehreren Schlüsselindustrien benötigt wird.

Die USA haben bereits investiert

Sojitz wäre nicht der erste strategische Investor aus einem großen Industrieland bei Masan High-Tech. Die amerikanische The Elmet Group (ISIN: US2893951051) hat Anfang Oktober den Erwerb eines Anteils von 4,99 Prozent abgeschlossen.

Der Kaufpreis von 124,75 Millionen US-Dollar entsprach einer impliziten Bewertung von Masan High-Tech von rund 2,5 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommen mehrjährige Vereinbarungen über die Beschaffung und den Verkauf von Wolframprodukten.

Masan betreibt in Vietnam das polymetallische Nui-Phao-Bergwerk und Anlagen zur Wolframverarbeitung. Für Industriekunden ist diese Verbindung von Rohstoffgewinnung und Verarbeitung bedeutsam: Eine Lagerstätte allein liefert noch keine einsatzfähigen Produkte.

Auch für Europa ist die Frage relevant. Reuters berichtete im Oktober, dass die EU laut internen Dokumenten engere Beziehungen zu Vietnam bei kritischen Rohstoffen anstrebt - unter anderem, um den Zugang zu Wolfram zu sichern und die Abhängigkeit von China zu verringern.

Neue Projekte brauchen Zeit

China dominiert die weltweite Wolframförderung. Exportbeschränkungen und die Suche nach alternativen Bezugsquellen haben deshalb das Interesse an Projekten außerhalb Chinas verstärkt.

Doch neue Minen und Verarbeitungsanlagen entstehen nicht über Nacht. Exploration, technische Studien, Genehmigungen und Finanzierung können Jahre beanspruchen. Genau darin liegt die Spannung für Investoren: Die Industrie bemüht sich heute um Versorgung, während neue Projekte erst entwickelt werden müssen.

Das zeigt sich auch in Nordamerika. Torrent Gold (ISIN: CA89141H2046) meldete am 6. November eine Vereinbarung zum geplanten Erwerb von 19 Bergbau-Claims in New Mexico, die im Text der Mitteilung als Sunrise Tungsten Project bezeichnet werden.

Der geplante Kauf umfasst eine Barzahlung, Aktien und eine Förderabgabe. Er steht noch unter anderem unter dem Vorbehalt der Zustimmung der kanadischen Börse CSE. Die Vereinbarung zeigt, dass auch kleinere Explorationsunternehmen nach Wolframprojekten suchen.

Kanada setzt auf Sisson

Ein fortgeschritteneres Projekt befindet sich in der kanadischen Provinz New Brunswick. Northcliff Resources (ISIN: CA66401Q1081) entwickelt dort das Wolfram-Molybdän-Projekt Sisson und veröffentlichte im August 2026 eine aktualisierte Machbarkeitsstudie.

Bereits 2025 kündigte die kanadische Regierung eine Förderung von 8,2 Millionen kanadischen Dollar für Northcliff an, um unter anderem technische Arbeiten und Studien voranzubringen. Das Projekt wird auch als potenzielle künftige Bezugsquelle für Märkte in Nordamerika, Europa und Asien betrachtet.

Sisson befindet sich weiterhin in der Entwicklungsphase. Die angestrebte Produktion setzt weitere Schritte voraus.

Makenita positioniert sich neben Sisson

Direkt an das Sisson-Projekt grenzt das Sisson West Tungsten Project von Makenita Resources (ISIN: CA5609251098; CSE: KENY; WKN: A40X6P).

Makenita hat seine Flächenposition im Juli auf rund 22.665 zusammenhängende Acres mehr als verdoppelt. Zuvor hatte das Unternehmen geophysikalische Untersuchungen abgeschlossen und ein magnetisches Zielgebiet identifiziert. Nach Angaben auf seiner Projektseite wird ein Bohrprogramm vorbereitet.

Für Anleger ist die Lage neben einem weiter fortgeschrittenen Wolframprojekt ein interessanter Ausgangspunkt. Ob sich auf Sisson West eine wirtschaftlich relevante Mineralisierung befindet, müssen jedoch eigene Untersuchungen und Bohrungen zeigen. Northcliffs Ergebnisse können nicht auf Makenitas Fläche übertragen werden.

Makenita verfügt zudem über eine vergleichsweise enge Aktienstruktur mit einer begrenzten Zahl ausstehender Aktien. Nach Angaben der CSE sind rund 45,1 Millionen Aktien ausgegeben; weitere zur Ausgabe vorgesehene Wertpapiere könnten diese Zahl erhöhen.

Fazit

Die Beteiligung von Elmet und das geplante Engagement von Sojitz bei Masan High-Tech zeigen, welchen Stellenwert bestehende Wolfram-Lieferketten für Industriekunden haben. Gleichzeitig richtet sich der Blick auf neue Projekte außerhalb Chinas - von New Mexico bis Kanada.

Für Makenita liegt die nächste wichtige Aufgabe darin, die Zielgebiete auf Sisson West weiter zu untersuchen. Fortschritte beim benachbarten Sisson-Projekt liefern regionalen Kontext; den Wert der eigenen Fläche werden jedoch vor allem Makenitas eigene Explorationsergebnisse bestimmen.

Quellen:

Reuters: Sojitz signs agreement to acquire 5% of Vietnam tungsten supplier Masan High-Tech Materials

https://www.reuters.com/business/retail-consumer/sojitz-signs-mou-acquire-5-vietnam-tungsten-supplier-masan-high-tech-materials-2026-11-09/ reuters.com

Masan Group: Sojitz signs memorandum of understanding

https://www.masangroup.com/news/press-releases/sojitz-signs-mou-to-become-a-strategic-shareholder-and-strengthen-msrs-position-in-japan/ masangroup.com

Masan Group: Completion of Elmet strategic partnership

https://www.masangroup.com/news/press-releases/msr-completes-elmet-strategic-partnership-and-announces-new-dividends-of-vnd5000-per-share/ masangroup.com

Reuters: EU seeks closer Vietnam ties on critical minerals

https://www.reuters.com/world/china/eu-seeks-closer-vietnam-ties-critical-minerals-china-hedge-documents-show-2026-10-14/ reuters.com

Torrent Gold: Proposed tungsten project acquisition

https://www.newsfilecorp.com/release/322906/Torrent-Gold-to-Acquire-Sunset-Tungsten-Project www2.newsfilecorp.com

Northcliff Resources: Sisson feasibility study update

https://www.northcliffresources.com/post/northcliff-announces-results-of-feasibility-study-update-for-sisson-project northcliffresources.com

Government of Canada: Funding for Northcliff's Sisson Project

https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2025/08/government-of-canada-invests-in-new-brunswick-to-strengthen-critical-mineral-supply-chains.html Canada.ca

Makenita Resources: Sisson West project

https://www.makenitaresources.com/projects/sisson-west-tungsten-project/ Makenita Resources

Canadian Securities Exchange: Makenita share structure

https://thecse.com/listings/makenita-resources-in

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