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Ohne Wolfram wären viele moderne Industriemaschinen, Flugzeugtriebwerke und Verteidigungssysteme kaum denkbar. Das Metall ist extrem hart und widersteht hohen Temperaturen. Doch für Europa stellt sich zunehmend eine Frage: Woher soll das Wolfram kommen?

Nach Schätzungen des US Geological Survey entfielen 2025 rund 79 Prozent der weltweiten Minenproduktion auf China. Gleichzeitig suchen westliche Industrieländer nach Möglichkeiten, ihre Versorgung breiter aufzustellen.

Eine Antwort liegt in Portugal, wo seit mehr als einem Jahrhundert Wolfram abgebaut wird. Eine andere könnte in neuen Projekten außerhalb Chinas liegen - vorausgesetzt, sie lassen sich erfolgreich erkunden und entwickeln.

Eine Mine mit mehr als 125 Jahren Geschichte

Die Panasqueira-Mine in Portugal zeigt, was hinter der Versorgung mit einem kritischen Rohstoff steckt. Seit dem späten 19. Jahrhundert wird dort Wolfram gewonnen. Hinter den unterirdischen Stollen stehen Generationen von Bergleuten und Fachkräften mit Erfahrung im Abbau und in der Verarbeitung.

Heute gehört Panasqueira zu Almonty Industries (ISIN: CA0203987072). Das Unternehmen fördert dort Wolframkonzentrat und ist damit bereits Teil der europäischen Rohstoffversorgung.

Das Beispiel macht deutlich: Eine Lagerstätte allein reicht nicht aus. Von geologischer Expertise über Bergbautechnik bis hin zur Verarbeitung sind viele Schritte notwendig, bevor ein industriell nutzbarer Rohstoff entsteht.

Für Europa ist dieses Wissen strategisch interessant. Denn neue Projekte benötigen nicht nur Kapital und Genehmigungen, sondern auch erfahrene Teams und Zugang zur geeigneten Infrastruktur.

Almonty: Neue Produktion nach 33 Jahren

Almonty arbeitet zugleich daran, das Angebot außerhalb Chinas zu erweitern. In Südkorea meldete das Unternehmen im September die erste Wolframproduktion aus seiner Sangdong-Mine seit 1993.

In seinen am 12. November veröffentlichten Quartalsergebnissen erklärte Almonty, dass inzwischen auch ein erster Container mit Konzentrat für den Versand an einen ausländischen Kunden im Hafen von Busan verladen worden sei.

Mehr als 90 Prozent der Produktion aus der ersten Phase sind laut Unternehmen durch eine langfristige Abnahmevereinbarung mit Global Tungsten & Powders abgedeckt, einem Mitglied der österreichischen Plansee-Gruppe. Almonty plant zudem eine zweite Ausbaustufe in Sangdong.

Für Anleger zeigt das Projekt, welche Schritte zwischen einer Lagerstätte und einer Lieferkette für die Industrie liegen. Die weitere Produktionsentwicklung und der geplante Ausbau bleiben dabei wichtige Meilensteine.

Warum Europa nach Alternativen sucht

Wolfram wird unter anderem für Werkzeuge, die Metallbearbeitung, Elektronik und Verteidigungsanwendungen benötigt. Weil China einen großen Teil der weltweiten Minenproduktion stellt, können Änderungen bei chinesischen Exportregeln Auswirkungen auf internationale Lieferketten haben.

Reuters berichtete im Oktober, dass die EU laut internen Dokumenten engere Beziehungen zu Vietnam bei kritischen Rohstoffen anstrebt. Dabei geht es unter anderem darum, den Zugang zu Wolfram zu sichern und zusätzliche Bezugsquellen neben China zu stärken.

Bestehende Minen, Recycling, Verarbeitung und neue Projekte können dazu beitragen, die Versorgung breiter aufzustellen. Neue Minen benötigen allerdings Zeit: Auf Exploration und technische Studien folgen Genehmigungen, Finanzierung, Bau und schließlich der Produktionsanlauf.

Kanada entwickelt ein größeres Wolframprojekt

Ein weiter fortgeschrittenes Projekt befindet sich in New Brunswick, Kanada. Northcliff Resources (ISIN: CA66401Q1081) entwickelt dort das Wolfram-Molybdän-Projekt Sisson.

Im August veröffentlichte das Unternehmen eine aktualisierte Machbarkeitsstudie. Sie untersucht unter anderem eine mögliche Mine und Verarbeitungsanlage. Kanada hatte zuvor eine Förderung von 8,2 Millionen kanadischen Dollar für Arbeiten zur Weiterentwicklung des Projekts angekündigt.

Sisson ist noch keine produzierende Mine. Bis zu einer möglichen Förderung sind weitere Schritte erforderlich. Das Projekt zeigt jedoch, dass außerhalb Chinas an neuen Bezugsquellen gearbeitet wird.

Makenita erkundet die Nachbarschaft

Direkt an Sisson grenzt das Sisson West Tungsten Project von Makenita Resources (ISIN: CA5609251098; CSE: KENY; WKN: A40X6P).

Makenita hat seine Flächenposition im Juli auf rund 22.665 zusammenhängende Acres mehr als verdoppelt. Zuvor hatte das Unternehmen geophysikalische Daten ausgewertet und auf seiner Fläche eine magnetische Anomalie identifiziert. Nach Angaben auf der Projektseite wird ein Bohrprogramm vorbereitet.

Für Anleger liegt der Reiz in der frühen Phase: Während Northcliff sein Projekt bereits technisch untersucht hat, will Makenita herausfinden, welches Potenzial auf der eigenen benachbarten Fläche besteht.

Die Ergebnisse und Ressourcen von Sisson können allerdings nicht auf Sisson West übertragen werden. Ob Makenita auf seinem Projekt eine wirtschaftlich relevante Wolframmineralisierung nachweisen kann, müssen eigene Untersuchungen zeigen.

Makenita verfügt zudem über eine vergleichsweise enge Aktienstruktur mit einer begrenzten Zahl ausstehender Aktien. Nach Angaben der kanadischen Börse CSE sind rund 45,1 Millionen Aktien ausgegeben. Weitere zur Ausgabe vorgesehene Wertpapiere könnten die Aktienzahl erhöhen.

Fazit

Europas Suche nach einer breiteren Wolframversorgung führt zu bestehenden Minen wie Panasqueira, zu neuen Produktionsstandorten wie Sangdong und zu Projekten in früheren Entwicklungsstadien.

Almonty zeigt, wie bestehende Bergbauerfahrung und neue Produktion zur Versorgung beitragen können. Makenita steht mit Sisson West am Anfang der Exploration. Für Investoren werden vor allem die Vorbereitung des Bohrprogramms und die Ergebnisse eigener Untersuchungen zeigen, wie sich das Projekt weiterentwickelt.

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Quellen:

US Geological Survey: Mineral Commodity Summaries 2026 - Tungsten

https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-tungsten.pdf

Almonty Industries: Panasqueira Mine

https://almonty.com/project/panasqueira-mine/

Almonty Industries: Third Quarter 2026 Financial Results

https://almonty.com/third-quarter-2026-financial-results/

Reuters: EU seeks closer Vietnam ties on critical minerals

https://www.reuters.com/world/china/eu-seeks-closer-vietnam-ties-critical-minerals-china-hedge-documents-show-2026-10-14/

Northcliff Resources: Sisson Feasibility Study Update

https://www.northcliffresources.com/post/northcliff-announces-results-of-feasibility-study-update-for-sisson-project

Government of Canada: Funding for Northcliff's Sisson Project

https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2025/08/government-of-canada-invests-in-new-brunswick-to-strengthen-critical-mineral-supply-chains.html

Makenita Resources: Sisson West Tungsten Project

https://www.makenitaresources.com/projects/sisson-west-tungsten-project/

Canadian Securities Exchange: Makenita Share Structure

https://thecse.com/listings/makenita-resources-inc/

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