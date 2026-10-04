Almonty produziert, Tungsten West sichert sich 1,8-Milliarden-Dollar-Deal - jetzt beginnt das Rennen um die nächsten Wolframminen

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Der Aufbau einer westlichen Wolframversorgung nimmt plötzlich konkrete Formen an. Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203987072) hat in seiner Sangdong-Mine in Südkorea erstmals seit 1993 wieder Wolfram produziert. Fast zeitgleich hat Tungsten West Plc (ISIN: GB00BP6QM557) für seine Hemerdon-Mine in Großbritannien einen bindenden achtjährigen Abnahmevertrag mit dem amerikanischen Wolframkonzern Elmet geschlossen. Tungsten West beziffert dessen indikativen nominalen Wert bei den zum Zeitpunkt der Bekanntgabe geltenden Rohstoffpreisen und Wechselkursen auf mehr als 1,4 Milliarden Pfund - rund 1,8 Milliarden US-Dollar. Die USA unterstützen Elmet gleichzeitig mit einem 450-Millionen-Dollar-Investmentpaket beim Ausbau seiner Wolfram-Lieferkette. Damit verändert sich die entscheidende Frage: Nicht mehr nur, ob der Westen neue Wolframquellen braucht, sondern welche Minen nach Sangdong und Hemerdon folgen könnten. In Kanada steht mit Sisson bereits ein weit fortgeschrittenes Projekt bereit - und direkt daran angrenzend exploriert Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) auf seinem Sisson North Project.

Acht Jahre Wolfram - mit einem indikativen Wert von 1,8 Milliarden Dollar

Die jüngste Nachricht kommt aus Großbritannien. Tungsten West hat mit Elmet Technologies einen bindenden Abnahmevertrag für Wolfram aus der Hemerdon-Mine in Devon geschlossen. Über acht Jahre soll Tungsten West jährlich 1.000 Tonnen enthaltenes WO3 an Elmet liefern. Auf Basis der bei Vertragsabschluss geltenden europäischen APT-Referenzpreise und Wechselkurse beziffert Tungsten West den indikativen nominalen Wert des Vertrages auf mehr als 1,4 Milliarden Pfund. Umgerechnet entspricht das ungefähr 1,8 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl benötigt allerdings eine wichtige Einordnung: Es handelt sich nicht um garantierte Umsätze. Die tatsächlichen Erlöse hängen unter anderem von Wolframpreisen, Wechselkursen, gelieferten Mengen, Produktspezifikationen und dem vereinbarten Preismechanismus ab. Trotzdem ist die Größenordnung bemerkenswert. Elmet selbst spricht bei aktuellen APT-Preisen von einem Abnahmevolumen von mehr als 230 Millionen US-Dollar pro Jahr. Damit bekommt Hemerdon etwas, das für die Finanzierung und Entwicklung eines Rohstoffprojekts entscheidend ist: einen langfristigen industriellen Abnehmer.

Hinter Elmet stehen 450 Millionen Dollar aus Washington

Besonders interessant wird der Deal durch die Rolle Elmets in der amerikanischen Rohstoffstrategie. Erst Mitte September hatte das Unternehmen ein Paket über 450 Millionen US-Dollar mit dem US Department of War vereinbart. Das Kapital soll dazu beitragen, amerikanische Kapazitäten für Wolframbergbau, Verarbeitung und Fertigung auszubauen. Elmet erklärt ausdrücklich, dass der Vertrag mit Tungsten West die Ziele dieser amerikanischen Investition weiter voranbringen soll. Damit entsteht eine transatlantische Lieferkette: Wolfram aus einer britischen Mine soll über Elmet in amerikanische und britische Verarbeitungs- und Fertigungsketten gelangen. Tungsten West kann Elmet zudem auffordern, sich um die Verarbeitung von bis zu weiteren 500 Tonnen enthaltenem WO3 pro Jahr zu bemühen, um strategische Anforderungen der britischen Regierung und Industrie zu unterstützen. Auch Großbritannien hat ein strategisches Interesse an Hemerdon. Der britische National Wealth Fund hat eine Investition von bis zu 71 Millionen Pfund zugesagt. Zusätzlich besitzt die Regierung eine Option beziehungsweise exklusive Verhandlungsposition zur Beschaffung von bis zu 50 Prozent der jährlichen Wolframproduktion. Wolfram wird damit zunehmend nicht nur zu einem Bergbau-, sondern zu einem industriepolitischen Thema.

Während Hemerdon vorbereitet wird, produziert Almonty bereits

Noch einen entscheidenden Schritt weiter ist Almonty. Am 23. September meldete das Unternehmen, dass in Sangdong erstmals seit 33 Jahren wieder Wolfram produziert wurde. Damit hat sich Sangdong von einem Entwicklungsprojekt zu einer produzierenden Mine weiterentwickelt. Bereits zuvor hatte Almonty die finalen behördlichen Zertifizierungen für die Aufbereitungs- und Brecheranlagen erhalten. Der Unterschied zu vielen anderen westlichen Wolframprojekten ist damit erheblich: Bei Sangdong geht es nicht mehr darum, ob irgendwann gebaut werden könnte. Die Anlage ist in Betrieb und erstes Wolfram wurde produziert. Genau deshalb ist der parallele Tungsten-West-Deal so interessant. Sangdong zeigt, wie eine neue nicht-chinesische Produktion entstehen kann. Hemerdon zeigt gleichzeitig, dass industrielle Abnehmer bereit sind, sich Material über viele Jahre zu sichern, noch bevor der geplante großtechnische Neustart vollständig umgesetzt ist.

Der Westen baut nicht eine Mine - sondern eine Pipeline

Die beiden Projekte zeigen auch, warum die Wolframfrage nicht mit Sangdong oder Hemerdon endet. Zwischen einer frühen Exploration und einer produzierenden Mine liegen häufig viele Jahre. Geologie, Bohrprogramme, Ressourcendefinition, technische Studien, Genehmigungen, Finanzierung und Bau müssen zusammenkommen. Deshalb benötigt eine langfristige westliche Rohstoffstrategie unterschiedliche Entwicklungsstufen gleichzeitig: produzierende Minen für heute, fortgeschrittene Projekte für morgen und Explorationsprojekte, aus denen möglicherweise die nächste Generation entstehen kann. Ein gutes Beispiel für die zweite Kategorie liegt in Kanada.

Sisson könnte eine der nächsten nordamerikanischen Quellen werden

In New Brunswick entwickelt Northcliff Resources Ltd. (ISIN: CA66401Q1081) das Sisson Tungsten-Molybdenum Project. Die Ende August veröffentlichte aktualisierte Machbarkeitsstudie sieht eine geplante Minenlaufzeit von 27 Jahren vor. Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven umfassen 276,8 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,075 Prozent WO3 und 0,023 Prozent Molybdän. Über die Minenlaufzeit modelliert die Studie eine durchschnittliche Produktion von rund 598.000 MTU WO3 pro Jahr. Auch die wirtschaftliche Größenordnung ist erheblich: Die Studie errechnet auf Basis ihrer Preis-, Kosten- und weiteren Annahmen einen Nachsteuer-NPV bei acht Prozent Diskontsatz von 6,915 Milliarden CAD, eine Nachsteuer-IRR von 49,8 Prozent und einen anfänglichen Kapitalbedarf von rund 1,528 Milliarden CAD. Diese Werte sind Modellrechnungen und keine garantierten zukünftigen Ergebnisse. Sisson ist außerdem noch keine produzierende Mine. Aber das Projekt besitzt etwas, das einem Early-Stage-Explorer noch fehlt: definierte Reserven, eine aktuelle Machbarkeitsstudie, Genehmigungsfortschritte und staatliche Unterstützung.

Kanada und die USA unterstützen Sisson

Sisson wurde von der kanadischen Regierung dem Major Projects Office als eines der sogenannten Nation-Building Projects zugeführt. Kanada sieht in dem Projekt das Potenzial, die eigene Wolframproduktion wiederzubeleben, nachdem die letzte kanadische Wolframmine 2015 geschlossen wurde. Hinzu kommen öffentliche Gelder. Kanada stellt bis zu 8,214 Millionen CAD über die Global Partnerships Initiative bereit. Bereits zuvor erhielt Northcliff eine Förderung von 15 Millionen US-Dollar aus dem amerikanischen Defense Production Act Title III-Programm. Damit zeichnet sich ein Muster ab: Sangdong erreicht die Produktion. Hemerdon erhält einen langfristigen Abnehmer und staatliche Unterstützung. Sisson wird von Kanada und den USA bei seiner weiteren Entwicklung unterstützt. Die westliche Wolframstrategie beginnt damit, mehrere Projekte auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen miteinander zu verbinden.

Direkt an Sisson beginnt Adelaydes spekulativere Geschichte

Genau hier kommt Adelayde ins Spiel. Das Unternehmen kontrolliert nach eigenen Angaben rund 9.780 zusammenhängende Acres auf seinem Sisson North Tungsten Project in New Brunswick. Das Projekt grenzt direkt an Northcliffs Sisson-Projekt. Diese Lage ist interessant - aber sie darf nicht überinterpretiert werden. Auf Sisson North gibt es bislang keine veröffentlichte Mineralressource und keine Mineralreserve. Es ist nicht nachgewiesen, dass sich die Mineralisierung von Northcliffs Sisson-Projekt auf Adelaydes Grundstück fortsetzt. Auch Reserven, Produktionsprognosen oder die wirtschaftlichen Kennzahlen der Sisson-Machbarkeitsstudie können nicht auf Adelayde übertragen werden. Adelayde muss seine eigene Geologie erst belegen. Dafür hat das Unternehmen im Frühjahr ein helikoptergestütztes aeromagnetisches, radiometrisches und VLF-Programm auf Sisson North abgeschlossen. Die gewonnenen Daten sollen helfen, geologische Strukturen besser zu verstehen und mögliche Ziele für weitere Explorationsarbeiten zu identifizieren. Auch solche geophysikalischen Ergebnisse sind allerdings noch kein Nachweis für eine wirtschaftliche Wolframlagerstätte.

Der 1,8-Milliarden-Dollar-Deal zeigt, worum es inzwischen geht

Für einen frühen Explorer wie Adelayde verändert der Vertrag zwischen Tungsten West und Elmet nicht die Geologie. Ein großer Abnahmevertrag in Großbritannien macht Sisson North nicht automatisch wertvoller und erhöht nicht die Wahrscheinlichkeit eines Explorationserfolgs. Er verändert aber den industriellen Kontext. Noch vor wenigen Jahren wurde die westliche Wolframdiskussion vor allem über Abhängigkeiten und mögliche Versorgungsrisiken geführt. Inzwischen fließt konkretes Kapital: Almonty produziert in Sangdong. Großbritannien investiert bis zu 71 Millionen Pfund in Tungsten West. Elmet wird durch ein 450-Millionen-Dollar-Paket der US-Regierung unterstützt und bindet sich für acht Jahre an Hemerdon. Kanada und die USA finanzieren Arbeiten an Sisson. Damit wird deutlich, was eine funktionierende Rohstoffstrategie benötigt: nicht nur einzelne Lagerstätten, sondern eine Pipeline von Projekten.

Almonty produziert - doch welche Mine kommt danach?

Für Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) liegt darin eine spekulative Ausgangslage. Sisson North befindet sich noch weit hinter Sangdong, Hemerdon und Sisson. Das Unternehmen muss zunächst zeigen, dass auf seinem eigenen Grundstück relevante Wolframmineralisierung vorhanden ist. Selbst ein Explorationserfolg wäre anschließend nur der Beginn eines langen Entwicklungsweges. Doch genau dieser lange Vorlauf erklärt, warum frühe Projekte überhaupt Aufmerksamkeit bekommen. Almonty hat Sangdong nach jahrelanger Entwicklung in Produktion gebracht. Tungsten West hat für Hemerdon einen achtjährigen Abnehmervertrag mit einem indikativen nominalen Wert von rund 1,8 Milliarden US-Dollar geschlossen. Sisson besitzt Reserven, eine Machbarkeitsstudie und staatliche Unterstützung. Wenn der Westen seine Wolframversorgung langfristig verbreitern will, braucht er danach weitere Projekte. Welche davon tatsächlich zu Minen werden, entscheidet am Ende nicht die Geopolitik - sondern die Geologie. Und genau diesen Nachweis muss Adelayde auf Sisson North erst noch erbringen.

Quellen:

Strategic Tungsten Supply and Offtake Agreement with The Elmet Group

https://www.lse.co.uk/rns/strategic-tungsten-supply-and-offtake-agreement-oqvcvuui6u6kzx7.html

The Elmet Group Secures Long-Term Tungsten Offtake Agreement with Tungsten West's Hemerdon Mine

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2101698/000121390026102242/ea030607301ex99-1.htm

Almonty Marks First Tungsten Production at Sangdong Since 1993

https://almonty.com/almonty-marks-first-tungsten-production-at-sangdong-since-1993/

Almonty's Sangdong Processing Plant Receives Final Operational Certification - Phase I is Now Commercially Operational

https://almonty.com/almontys-sangdong-processing-plant-receives-final-operational-certification/

NORTHCLIFF ANNOUNCES RESULTS OF FEASIBILITY STUDY UPDATE FOR SISSON PROJECT

https://www.northcliffresources.com/post/northcliff-announces-results-of-feasibility-study-update-for-sisson-project

Northcliff Resources' Sisson Mine

https://www.canada.ca/en/privy-council/major-projects-office/projects/national/northcliff.html

NORTHCLIFF ANNOUNCES GOVERNMENT OF CANADA FUNDING FOR THE SISSON PROJECT

https://www.northcliffresources.com/post/northcliff-announces-government-of-canada-funding-for-the-sisson-project

Adelayde Exploration Completes Work Programs on the Sisson North Tungsten Project and the George Lake South Tungsten Antimony Project in New Brunswick

https://www.adelaydeexp.com/2026/05/completes-work-programs-on-sisson-north-and-george-lake-south-tungsten-antimony-projects/

Adelayde Exploration Closes Acquisition of the Sisson NW Tungsten Project in New Brunswick

https://www.adelaydeexp.com/2025/10/adelayde-exploration-closes-acquisition-of-the-sisson-nw-tungsten-project-in-new-brunswick/

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Adelayde Exploration Inc.

Land: Kanada

ISIN: CA0068131097

https://www.adelaydeexp.com/

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