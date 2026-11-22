Die Almonty-Aktie ist am Freitag um -15,48% eingebrochen und bei 6,39 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Damit steht der Wolfram-Produzent seit dem Rekordhoch bei 24,39 US-Dollar inzwischen rund -74% im Minus. Gleichzeitig erreicht der Kurs eine wichtige Unterstützungszone. Steht eine Gegenbewegung bevor oder setzt sich der Abwärtstrend ungebremst fort? Chartanalyse zu Almonty Industries Die Almonty-Aktie befindet sich seit dem Allzeithoch in einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de