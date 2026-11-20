Original-Research: Almonty Industries Inc - von GBC AG



20.11.2026 / 12:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu Almonty Industries Inc Unternehmen: Almonty Industries Inc ISIN: CA0203987072 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 30,00 USD Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Q3 2026: Sangdong ist kommerziell in Betrieb, der Hochlauf dauert jedoch länger Im dritten Quartal hat Almonty in Sangdong die entscheidenden operativen Meilensteine erreicht. Am 17. September 2026 erhielt das Unternehmen die letzten für den kommerziellen Betrieb der Aufbereitungsanlage erforderlichen Zertifikate. Im September produzierte die Anlage ihr erstes Wolframkonzentrat, das erste an diesem Standort seit 1993, und im Oktober wurde im Hafen von Busan die erste Exportladung verladen. Allerdings trug Sangdong in Q3 lediglich 0,1 Mio. CAD zum Umsatz bei, und die Anlage befindet sich auch in Q4 2026 noch in Inbetriebnahme und Hochlauf. Das Management räumt technische Herausforderungen ein, der Anlagenlieferant unterstützt das Betriebspersonal von Almonty vor Ort. Wir verschieben unser Mengenprofil für Sangdong daher um rund drei Quartale nach hinten. Das Marktumfeld bleibt günstig, auch wenn die Preise vom Höchststand zurückgekommen sind. SMM bewertete APT (88,5 % WO3) CIF Rotterdam am 12. November 2026 mit 2.750 USD/MTU (Spanne: 2.500 bis 3.000 USD/MTU), nach rund 3.090 USD/MTU zum Zeitpunkt unseres letzten Updates. China steht weiterhin für rund 79 % des weltweiten Minenangebots, und ab dem 1. Januar 2027 gelten US-Regeln zur Rüstungsbeschaffung, die die Herkunft von Wolfram streng prüfen. Größe, hoher Erzgehalt, lange Lebensdauer und der Standort Südkorea machen Sangdong damit zu einer strategisch wichtigen Wolframquelle in einer Lieferkette verbündeter Staaten. Die kommerzielle Visibilität hat sich weiter verbessert. Der angepasste Vertrag mit Global Tungsten & Powders erhöht die kontrahierte Menge aus Phase I um 40 %, verlängert die Laufzeit um sechs Jahre und verbessert die Preise um rund 6,3 %. Damit sind mehr als 90 % der erwarteten Produktion aus Phase I abgedeckt. Im September schloss Almonty zudem einen Take-or-Pay-Vertrag mit der Sandvik-Tochter Wolfram Bergbau und Hütten über mindestens rund 1.720 Tonnen enthaltenes WO3 aus der Aufbereitung von Tailings in Los Santos. Das Joint Venture in Ruanda (Almonty 75 %) hat den Betrieb aufgenommen und verfügt über Verträge zum Export von mehr als 100 Tonnen Wolframerz pro Monat. Die Wandelanleihen über 800 Mio. USD behandeln wir in der Überleitung zum Eigenkapitalwert als Fremdkapital. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei rund 27,40 USD je Aktie, die zugehörigen Capped Calls gleichen die Wandlungsdifferenz bis 41,36 USD aus. Da unser Kursziel von 30,00 USD in dieser Spanne liegt, modellieren wir keine zusätzliche Nettoverwässerung und setzen den Nominalbetrag vollständig als Fremdkapital an. Unsere Umsatzprognosen senken wir auf 125,9 Mio. USD für 2026 (bisher: 365,9 Mio. USD), 520,0 Mio. USD für 2027 (bisher: 1,32 Mrd. USD) und 1,19 Mrd. USD für 2028 (bisher: 1,49 Mrd. USD). Beim bereinigten EBITDA erwarten wir nun 39,1 Mio. USD, 340,0 Mio. USD und 950,0 Mio. USD (bisher: 329,7 Mio. USD, 1,22 Mrd. USD und 1,30 Mrd. USD), beim Free Cashflow -81,9 Mio. USD, 10,6 Mio. USD und 641,0 Mio. USD. Grund ist der spätere Hochlauf in Sangdong. Im Gegenzug erhöhen wir unsere langfristige APT-Annahme auf rund 1.660 USD/MTU (bisher: 1.500 USD/MTU).



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261120_Almonty_Note_DE



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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung



Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem

EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.

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Fertigstellung: 20.11.2026 (10:00 Uhr)

Erstveröffentlichung: 20.11.2026 (12:30 Uhr)



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