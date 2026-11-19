Wenn man jetzt nicht genau aufpasst, kann man bei manchen Aktien schnell auf dem falschen Fuß erwischt werden. An den internationalen Börsen herrscht derzeit eine Mischung aus purer Euphorie und tiefer Skepsis - manche orakeln den Crash herbei, andere die Jahresendrally. Der deutsche Maschinenbauer Singulus feiert dank Elon Musk ein atemberaubendes Comeback am Markt. Gleichzeitig kämpft der KI-Server-Spezialist Super Micro Computer mit massiven regulatorischen Hürden und teils noch ungelösten Ermittlungen. Almonty Industries baut unterdessen eine strategisch unverzichtbare Bastion für kritische Rohstoffe auf, da die Märkte für Wolfram vor historischen Umwälzungen stehen und westliche Staaten händeringend nach Unabhängigkeit streben. Dieser Artikel beleuchtet die harten Fakten, wirtschaftlichen Chancen und auch die Risiken dieser drei Werte. Erfahren Sie, wo sich jetzt lukrative Einstiege lohnen oder wo absolute Vorsicht geboten ist.

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