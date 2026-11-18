Ohne Seltene Erden keine Elektromotoren, ohne Wolfram keine Rüstungsindustrie, ohne Uran kein Atomstrom. Der Westen braucht diese Rohstoffe dringender denn je und ist dabei auf eine Handvoll Lieferanten angewiesen, die in politisch stabilen Ländern fördern. Doch die Aktien von Lynas Rare Earths, Almonty Industries und Cameco fallen, als gäbe es keine Knappheit - seit ihren Jahreshochs um ein bis zwei Drittel. Wir haben die drei Produzenten nach den jüngsten Quartalszahlen unter die Lupe genommen. Eine der Aktien ist auf Schnäppchenniveau angekommen.

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