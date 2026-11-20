Übernahmephantasien, geopolitisch kritische Rohstoffe und neue Reputationsrisiken sorgen derzeit für deutliche Kursbewegungen. Während ein Spezialchemiekonzern von Spekulationen über einen möglichen Zusammenschluss profitiert, steht ein Rohstoffproduzent vor der strategischen Ausweitung seiner westlichen Lieferketten. Gleichzeitig zeigt ein kräftiger Kursrückgang im Bankensektor, wie schnell alte Vorwürfe das Vertrauen der Kapitalmärkte belasten können. Der heutige Bericht ordnet die neuesten Entwicklungen, ...

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