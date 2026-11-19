Die Almonty-Aktie kommt einfach nicht zur Ruhe. Nach einem zwischenzeitlichen Höhenflug hat das Papier massiv an Wert verloren und notiert inzwischen unter 8 US$. Dabei rechnen viele Analysten weiterhin mit einer deutlichen Erholung. Ist der jüngste Kursrückgang übertrieben oder steckt mehr dahinter? Almonty-Aktie unter Druck - was ist da los? Für Almonty-Anleger waren die vergangenen Wochen ziemlich unangenehm. Während die Aktie im September noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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