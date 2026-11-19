Der milliardenschwere Übernahmepoker zwischen BASF und Evonik endet mit einem Paukenschlag: Der Ludwigshafener Chemieriese zieht sein Angebot zurück und lässt die Evonik-Aktie zeitweise um rund 17 Prozent abstürzen. Für Anleger ist das ein herber Rückschlag, nachdem zuletzt auf einen Zusammenschluss der beiden deutschen Chemiekonzerne spekuliert worden war. Doch ausgerechnet nach der geplatzten Übernahme sieht ein Analyst weiterhin erhebliches ...

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