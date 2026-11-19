Die Evonik-Aktie ist am Donnerstag massiv unter Druck geraten. Nachdem BASF seine Übernahmebemühungen eingestellt hat, verlor das Papier des Spezialchemiekonzerns zeitweise bis zu 23% und markierte den tiefsten Stand seit fast vier Monaten. Zuletzt notierte die Aktie gut 17% im Minus bei 18,01 €. Wie viel Übernahmefantasie steckte in diesem Kurs, und was bleibt davon übrig? BASF zieht sich zurück BASF hat mitgeteilt, die Bemühungen um eine Übernahme ...

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