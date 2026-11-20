Die Almonty-Aktie findet weiterhin keinen Boden. Nach zwei nahezu identischen Abwärtswellen von jeweils rund -31% nimmt der Wolframspezialist bereits die nächsten Tiefstände ins Visier. In meiner Analyse vom 4. November hatte ich unter der Headline "Die Ruhe vor der nächsten Talfahrt?" vor einem Bruch der Marke von 7,69 € und anschließenden Verlusten bis 6,32 € gewarnt. Genau dieses Risikoszenario wurde inzwischen aktiviert, wenngleich das damalige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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