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Europa baut Elektrolyseure, plant Wasserstoffnetze und sucht internationale Lieferanten. Doch eine zusätzliche Energiequelle könnte unter der Erde liegen: natürlich entstandener Wasserstoff. Ein Bündnis aus Unternehmen, Investoren und Geologen fordert deshalb ein europäisches Explorationsprogramm über eine Milliarde Euro. Rund 50 Bohrungen in mindestens zehn EU-Ländern sollen helfen, eine entscheidende Frage zu beantworten: Kann aus geologischen Hinweisen eine wirtschaftlich nutzbare Versorgung werden?

Für Anleger eröffnet das einen anderen Blick auf die Wasserstoffwirtschaft. Neben Anlagenbauern und Industriegasekonzernen werden Explorer interessant, die geeignete Lagerstätten suchen. Dazu gehört Makenita Resources (ISIN: CA5609251098), dessen kanadische Projektflächen nach Unternehmensangaben an Gebiete von MAX Power und Koloma grenzen. Damit besitzt das Unternehmen eine frühe Explorationsposition in zwei Regionen, in denen die Suche bereits Investoren und Energieunternehmen zusammenbringt.

Eine Milliarde Euro für die entscheidenden Antworten

Der am 28. Oktober in Brüssel vorgestellte offene Brief verlangt mehr als zusätzliche Forschung. Die Unterzeichner wollen Bohrungen, Fördertests und Pilotprojekte ermöglichen, begleitet von klareren Genehmigungen und besser zugänglichen geologischen Daten.

Das vorgeschlagene Milliardenprogramm ist bislang nicht beschlossen. Sein Ansatz zeigt jedoch, worum es wirtschaftlich geht: Europa soll untersuchen, ob sich eine zusätzliche heimische Energiequelle erschließen lässt. Für energieintensive Standorte wie Deutschland wäre das eine relevante Erweiterung der Versorgungsoptionen.

Natürlicher Wasserstoff entsteht durch geologische Prozesse, beispielsweise wenn Wasser mit eisenreichen Gesteinen reagiert. Anders als bei der Elektrolyse müsste das Molekül nicht zunächst industriell hergestellt werden. Dafür müssen Unternehmen Ansammlungen finden, erschließen und ihre dauerhafte Produktivität nachweisen. Gasaufbereitung, Transport und die tatsächliche Klimabilanz bleiben ebenfalls entscheidend.

Air Liquide zeigt, was eine Versorgung braucht

Wie konkret die europäische Wasserstoffwirtschaft bereits ist, zeigt Air Liquide (ISIN: FR0000120073). Der französische Industriegasekonzern nahm 2024 in Oberhausen den 20-Megawatt-Elektrolyseur "Trailblazer" in Betrieb. Die Anlage ist an sein bestehendes Wasserstoffnetz angeschlossen und versorgt schrittweise Kunden aus Industrie und Mobilität.

Der Standort macht deutlich: Eine Energiequelle wird erst durch Infrastruktur und erreichbare Abnehmer zu einer Versorgungslösung. Auch natürlich geförderter Wasserstoff müsste die benötigte Reinheit erreichen und zuverlässig beim Kunden ankommen.

Air Liquides Elektrolyseaktivitäten und die geologische Exploration verfolgen unterschiedliche Wege zum gleichen industriell benötigten Molekül. Der Vergleich erklärt die mögliche Ergänzung: Erfolgreiche natürliche Vorkommen könnten die Angebotsbasis verbreitern. Eine Geschäftsbeziehung zwischen Air Liquide und Makenita ist damit nicht verbunden.

Kanadische Bohrungen liefern den Praxistest

Während Europa über ein größeres Explorationsprogramm diskutiert, arbeitet MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) in Saskatchewan bereits mit Bohrungen an der geologischen Bewertung.

Am 26. Oktober berichtete das Unternehmen, Lawson 5 habe rund 30 Kilometer vom ursprünglichen Entdeckungsgebiet entfernt ein natürliches Wasserstoffsystem bestätigt. Gleichzeitig meldete es den Beginn der Folgebohrung Lawson 6 sowie eines Testprogramms zur weiteren Bewertung.

Für Anleger liegt hier der entscheidende Übergang: Ein Wasserstoffnachweis beantwortet noch nicht, welche Mengen über längere Zeit gefördert werden können. Konzentrationen, Fließraten und Reservoirverhalten bestimmen, ob aus einer Entdeckung ein wirtschaftliches Projekt werden könnte.

Makenitas rund 102.110 Acres großes Serpentinization Iron-Magnetite Project grenzt nach Unternehmensangaben an Landpositionen von MAX Power. Das auf Eisen und Magnetit ausgerichtete Projekt besitzt damit einen regionalen Bezug zur Wasserstoffexploration. Eigene Untersuchungen müssen zeigen, welches Potenzial tatsächlich auf Makenitas Fläche besteht.

Koloma bringt industrielle Investoren ins Spiel

Eine zweite Explorationsposition verfolgt Makenita in Nova Scotia. Für das 45.967 Acres große Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project hat das Unternehmen eine Option zum Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung abgeschlossen. Die Fläche grenzt nach Unternehmensangaben direkt an Explorationsgebiete von Koloma.

Das private US-Unternehmen wird unter anderem von Breakthrough Energy Ventures unterstützt, dem von Bill Gates gegründeten Investmentfonds. Am 15. Oktober meldete Koloma außerdem eine Beteiligung des japanischen Energiekonzerns JERA, der das Potenzial natürlichen Wasserstoffs besser verstehen will.

Diese Nachbarschaft macht Makenitas Projekt erklärungsbedürftig und interessant, belegt aber weder ein eigenes Vorkommen noch eine Zusammenarbeit. Hinzu kommt eine enge Aktienstruktur mit vergleichsweise wenigen ausstehenden Aktien: Die CSE weist rund 45,1 Millionen ausgegebene Aktien aus. Weitere rund 16,8 Millionen sind zur Ausgabe reserviert; mögliche Verwässerung gehört deshalb zur Bewertung.

Fazit

Europas Wasserstofffrage bekommt eine zusätzliche Dimension: Neben der industriellen Herstellung steht die Suche nach einer natürlich entstandenen Energiequelle. Das vorgeschlagene Milliardenprogramm könnte helfen, geologisches Potenzial systematisch zu prüfen. Ob daraus eine verlässliche Versorgung entsteht, entscheiden jedoch produktive Lagerstätten, wettbewerbsfähige Gesamtkosten und eine belastbare Umweltbilanz.

Makenita bietet Anlegern eine frühe Explorationsposition in zwei kanadischen Regionen. Die Nachbarschaft zu MAX Power in Saskatchewan und Koloma in Nova Scotia liefert konkrete Ansatzpunkte, um die Projekte einzuordnen. Sie ersetzt keine eigenen Ergebnisse. Ebenso wenig lässt sich aus europäischen Fördervorschlägen eine Finanzierung für Makenita ableiten.

Für die weitere Bewertung zählen deshalb vor allem nachvollziehbare Arbeitsprogramme, deren Finanzierung und anschließend eigene geologische Daten. Veröffentlichte Ergebnisse benachbarter Unternehmen können das regionale Verständnis verbessern, müssen aber getrennt bewertet werden. Die Chance liegt für Makenita darin, seine Flächen schrittweise mit belastbaren Erkenntnissen zu unterlegen. Erst damit wird aus einer interessanten Position eine überzeugende Projektgeschichte.

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Quellen:

European Federation of Geologists: "EFG co-signs open letter calling for natural hydrogen recognition in EU Hydrogen Strategy", 29. Oktober 2026.

https://eurogeologists.eu/efg-co-signs-open-letter-calling-for-natural-hydrogen-recognition-in-eu-hydrogen-strategy/

"Open Letter: Europe Must Explore the Natural Hydrogen Opportunity", 28. Oktober 2026.

https://eurogeologists.eu/wp-content/uploads/2026/10/Open_Letter_Natural_Hydrogen.pdf

Air Liquide: "Trailblazer electrolyzer".

https://www.airliquide.com/trailblazer-electrolyzer

Air Liquide: "The Air Liquide share".

https://www.airliquide.com/investors/air-liquide-share

MAX Power Mining: "MAX Power Expands Scale of Saskatchewan Natural Hydrogen System with Lawson 5, Commences Follow-Up Well", 26. Oktober 2026.

https://www.maxpowermining.com/max-power-expands-scale-of-saskatchewan-natural-hydrogen-system-with-lawson-5-commences-follow-up-well/

Makenita Resources: "Closes Acquisition of the District Sized 45,967 Acre Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project in Nova Scotia", 29. September 2026.

https://www.makenitaresources.com/news/makenita-resources-inc-closes-acquisition-of-the-district-sized-45967-acre-cobequid-chedabucto-hydrogen-project-in-nova-scotia/

Koloma: "JERA Invests in Koloma to Explore Natural Hydrogen as a Future Low-Carbon Energy Source", 15. Oktober 2026.

https://www.koloma.com/jera-koloma-exploration/

Canadian Securities Exchange: Makenita Resources, Aktienstruktur; abgerufen am 19. November 2026.

https://thecse.com/listings/makenita-resources-inc/

Makenita Resources: "Makenita Resources Initiates USA Listing Process", Wertpapierkennnummer.

https://www.makenitaresources.com/news/makenita-resources-initiates-usa-listing-process/

Börse Stuttgart: MAX Power Mining, Wertpapierkennnummer.

https://www.boerse-stuttgart.de/en/products/equities/stuttgart/a3djyu-max-power-mining/

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

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