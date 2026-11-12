Der globale Goldrausch nach Wasserstoff hat begonnen: Warum Anleger auf MAX Power und Makenita Resources schauen

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Ein neuer Goldrausch führt Unternehmen und Investoren tief unter die Erde. Gesucht wird allerdings kein Edelmetall, sondern ein Gas, das künftig Teil der weltweiten Energieversorgung werden könnte: natürlicher Wasserstoff.

Wie schnell das Interesse wächst, zeigt eine Auswertung von Morten Stahl, Gründer von Natural Hydrogen Ventures. Demnach sammelten private und börsennotierte Unternehmen aus dem Sektor innerhalb von rund drei Monaten mehr als 100 Millionen US-Dollar ein. Seine im Juni 2026 veröffentlichte Übersicht enthält Finanzierungen in verschiedenen Währungen sowie eine öffentliche Förderung.

Hinter dem Kapital steht eine Frage: Kann Wasserstoff, der durch natürliche Prozesse im Untergrund entsteht, eines Tages wirtschaftlich gefördert werden?

Eine Energiequelle unter unseren Füßen?

Wasserstoff wird bereits heute in großen Mengen verwendet, unter anderem in Raffinerien und bei der Herstellung von Düngemitteln. Künftig könnte er auch für Industrien wichtig werden, die sich nur schwer direkt elektrifizieren lassen.

Der größte Teil des heute genutzten Wasserstoffs wird aus fossilen Rohstoffen hergestellt. Dabei entstehen erhebliche CO2-Emissionen. Grüner Wasserstoff wird dagegen mithilfe von Strom aus erneuerbaren Energien produziert - ein Verfahren, das bislang häufig mit hohen Kosten verbunden ist.

Natürlicher Wasserstoff entsteht im Untergrund durch geologische Prozesse. Eine bekannte Möglichkeit ist die Reaktion von Wasser mit eisenreichem Gestein, die sogenannte Serpentinisierung. Wenn sich das Gas in geeigneten Strukturen sammelt, könnte es möglicherweise durch Bohrungen gewonnen werden.

Wie kostengünstig und klimafreundlich das im Einzelfall ist, hängt allerdings von der Lagerstätte und der gesamten Förder- und Lieferkette ab.

5,6 Billionen Tonnen - und eine entscheidende Frage

Eine Studie von Forschern des US Geological Survey aus dem Jahr 2024 zeigt, warum das Thema so viel Aufmerksamkeit erhält. Das Modell kommt auf einen wahrscheinlichsten Wert von rund 5,6 Billionen Tonnen natürlichem Wasserstoff im Untergrund weltweit.

Diese Zahl ist mit großer Unsicherheit verbunden und beschreibt eine geschätzte Gesamtmenge, keine nachgewiesene oder wirtschaftlich förderbare Reserve. Die Forscher gehen davon aus, dass der größte Teil praktisch nicht gewonnen werden kann.

Für die Branche beginnt damit die Suche nach dem kleinen Teil, der zugänglich sein könnte. Dafür reicht es nicht, Wasserstoff im Gestein nachzuweisen. Das Gas muss sich in ausreichender Menge angesammelt haben und über längere Zeit mit einer wirtschaftlichen Fließrate gefördert werden können.

MAX Power: Ein Test über 30 Kilometer

Eines der Unternehmen, die dieser Frage nachgehen, ist MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) in Saskatchewan.

Ende Oktober meldete MAX Power, dass die Bohrung Lawson 5 rund 30 Kilometer vom ursprünglichen Lawson-Entdeckungsgebiet entfernt ein natürliches Wasserstoffsystem bestätigt habe. Eine weitere Bohrung, Lawson 6, wurde eingeleitet.

Die Entfernung macht das Ergebnis interessant: Sollte sich zeigen, dass geeignete geologische Bedingungen über größere Bereiche vorkommen, könnte sich das Suchgebiet erweitern. Noch ist aber offen, ob Lawson 5 mit den früheren Lawson-Bohrungen verbunden ist oder ein separates System darstellt.

Der nächste wichtige Schritt sind Tests. Sie sollen unter anderem zeigen, wie konzentriert das Gas ist, wie es fließt und welche Mengen sich möglicherweise gewinnen lassen. Erst solche Daten können helfen, das wirtschaftliche Potenzial besser einzuschätzen.

Makenita liegt direkt neben MAX Power

Hier kommt Makenita Resources (ISIN: CA5609251098; CSE: KENY; WKN: A40X6P) ins Spiel. Das Unternehmen besitzt in Saskatchewan nach jüngsten Unternehmensangaben das rund 102.110 zusammenhängende Acres große Serpentinization Iron-Magnetite Project. Die Fläche grenzt an Landpositionen von MAX Power.

Für Anleger, die den entstehenden Sektor beobachten, ist die Lage interessant: Während MAX Power sein Wasserstoffsystem untersucht, verfügt Makenita über eine große benachbarte Explorationsfläche.

Makenitas Projekt muss allerdings eigenständig bewertet werden. Die Bohrergebnisse von MAX Power belegen weder ein Wasserstoffvorkommen noch eine wirtschaftlich förderbare Lagerstätte auf Makenitas Grundstück.

Makenita verfügt zudem über eine vergleichsweise enge Aktienstruktur mit einer begrenzten Zahl ausstehender Aktien. Nach Angaben der kanadischen Börse CSE sind rund 45,1 Millionen Aktien ausgegeben. Weitere zur Ausgabe vorgesehene Wertpapiere könnten die Aktienzahl künftig erhöhen.

Auch Koloma sucht in der Nachbarschaft

Makenita ist nicht nur in Saskatchewan positioniert. In Nova Scotia umfasst das Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project 45.967 Acres und grenzt nach Unternehmensangaben direkt an Explorationsflächen von Koloma. Makenita hat eine Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an dem Projekt abgeschlossen.

Koloma gehört zu den bekanntesten privaten Unternehmen im Bereich natürlicher Wasserstoff. Zu seinen Unterstützern zählt Breakthrough Energy Ventures, ein von Bill Gates gegründeter Investmentfonds. Im Oktober meldete außerdem der japanische Energiekonzern JERA eine Beteiligung an Koloma.

Die Präsenz eines finanzstarken Explorationsunternehmens in der Nachbarschaft unterstreicht das Interesse an der Region. Ob Makenitas eigene Fläche Wasserstoff enthält, müssen jedoch auch hier eigene Untersuchungen zeigen.

Fazit

Die Suche nach natürlichem Wasserstoff zieht zunehmend Kapital und Unternehmen an. Die nächsten Tests dürften zeigen, ob aus geologischen Hinweisen wirtschaftlich nutzbare Energiequellen werden können.

MAX Power steht mit seinem Bohr- und Testprogramm vor wichtigen Fragen zur möglichen Förderbarkeit. Makenita bietet Anlegern über seine Flächen in Saskatchewan und Nova Scotia Zugang zu zwei frühen Explorationsgebieten - verbunden mit den Chancen und Risiken, die eine Suche nach einem bislang nicht nachgewiesenen Rohstoff mit sich bringt.

Quellen:

Morten Stahl: Natural Hydrogen Companies Raise $100MM in 3 Months

https://www.linkedin.com/pulse/natural-hydrogen-companies-raise-100mm-3-months-how-invest-stahl-oc05e

US Geological Survey: Model Predictions of Global Geologic Hydrogen Resources

https://www.usgs.gov/publications/model-predictions-global-geologic-hydrogen-resources

MAX Power: Lawson 5 and Lawson 6 Update

https://www.maxpowermining.com/max-power-expands-scale-of-saskatchewan-natural-hydrogen-system-with-lawson-5-commences-follow-up-well/

Makenita: Cobequid-Chedabucto Project and Saskatchewan Land Position

https://www.makenitaresources.com/news/makenita-resources-inc-closes-acquisition-of-the-district-sized-45967-acre-cobequid-chedabucto-hydrogen-project-in-nova-scotia/

Canadian Securities Exchange: Makenita Share Structure

https://thecse.com/listings/makenita-resources-inc/

Koloma: JERA Investment

https://www.koloma.com/jera-koloma-exploration/

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