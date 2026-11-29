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Drei Raketen landeten am 20. November in Polen. Nach Angaben polnischer Ermittler handelte es sich um russische Kh-101-Raketen. Die NATO kündigte daraufhin an, ein AWACS-Frühwarnflugzeug nach Polen zu verlegen. Der Vorfall lenkt den Blick erneut auf Europas Luftabwehr - und auf die industrielle Frage, woher die Rohstoffe für wachsende Rüstungskapazitäten kommen sollen.

Einer davon ist Wolfram. Nach Schätzung der US Geological Survey stammten 2025 rund 79 Prozent der weltweiten Minenproduktion aus China. Für Anleger macht diese Konzentration auch frühe Explorationsprojekte außerhalb Chinas interessant. Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) untersucht mit Sisson West eine Wolframliegenschaft in New Brunswick, Kanada, unmittelbar neben dem weiter entwickelten Sisson-Projekt von Northcliff Resources.

Europa bestellt neue Abwehrsysteme

Der Aufbau europäischer Verteidigungskapazitäten ist bereits in konkreten Aufträgen sichtbar. Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) meldete am 9. November einen belgischen Auftrag über 20 Skyranger-30-Luftabwehrsysteme im Wert von mehreren Hundert Millionen Euro. Solche Bestellungen stehen für Produktionskapazitäten, die über Jahre mit verlässlichen Materialien versorgt werden müssen.

Wolfram spielt in der Rüstungsindustrie unter anderem bei bestimmten Munitions- und Schutzanwendungen eine Rolle. Es wird zugleich für Hartmetallwerkzeuge gebraucht, mit denen industrielle Komponenten gefertigt werden. Das bedeutet nicht, dass Rheinmetalls belgischer Auftrag Wolfram von einem bestimmten Lieferanten benötigt oder dass Makenita Teil dieser Lieferkette wäre. Der Zusammenhang ist breiter: Mehr europäische Waffenproduktion erhöht die Bedeutung belastbarer industrieller Rohstoffketten.

Die hohe Konzentration der Wolframförderung macht diese Aufgabe schwierig. China führte im Februar 2025 Exportkontrollen für bestimmte Wolframprodukte ein. Eine Reuters-Analyse vom 24. November beschreibt seither deutlich unterschiedliche Marktbedingungen in China und im Westen. Für Unternehmen, die langfristig planen müssen, zählt deshalb nicht nur der heutige Preis. Sie müssen wissen, ob Material künftig überhaupt in ausreichender Menge und Qualität verfügbar sein wird.

Produzenten und Explorer erfüllen unterschiedliche Rollen

Ein Teil der Antwort entsteht bereits. Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) produziert Wolfram an der Panasqueira-Mine in Portugal. Im September stellte das Unternehmen an seiner Sangdong-Mine in Südkorea erstmals seit 1993 wieder Wolframkonzentrat her. Das ist ein konkreter Schritt beim Aufbau zusätzlicher Produktion außerhalb Chinas.

Eine bestehende oder anlaufende Mine lässt sich jedoch nicht beliebig schnell vergrößern. Wer die Versorgung langfristig verbreitern will, muss auch neue Vorkommen untersuchen. Hier liegt der mögliche Beitrag von Explorationsunternehmen. Ihr Wert hängt zunächst davon ab, ob sie auf ihren Flächen überhaupt eine mineralisierte Lagerstätte nachweisen können.

Makenita steht genau an diesem frühen Punkt. Das Unternehmen kann derzeit kein Wolfram für europäische Waffenhersteller liefern. Es besitzt nach eigenen Angaben aber eine 22.665 Acres große, zusammenhängende Landposition in einem kanadischen Wolframgebiet. Im Juli 2026 hatte Makenita Sisson West von 9.845 Acres auf diese Größe mehr als verdoppelt.

Was Sisson West interessant macht

Sisson West grenzt direkt an Northcliffs Sisson-Projekt. Northcliff Resources (ISIN: CA66683B1067) veröffentlichte im August eine aktualisierte Machbarkeitsstudie für eine geplante Wolfram-Molybdän-Mine. Für Makenita ist die Nähe ein nachvollziehbarer Ausgangspunkt für die Exploration. Die Ressourcen und Studienergebnisse von Sisson gelten allerdings ausschließlich für Northcliffs Projekt.

Auf der eigenen Fläche ließ Makenita eine luftgestützte magnetische Untersuchung durchführen. Nach Unternehmensangaben wurde dabei ein lokales magnetisches Hoch identifiziert. Die Auswertung deutet auf eine mögliche geologische Struktur in der Tiefe hin, die das Unternehmen als Bohrziel prüfen will. Auch regionale Daten zu Wolfram in glazialen Sedimenten fließen in seine Interpretation ein.

Das ist noch kein Wolframfund. Magnetik zeigt Unterschiede im Gestein, aber weder den Wolframgehalt noch die Größe einer wirtschaftlich nutzbaren Lagerstätte. Makenita formuliert nach eigenen Angaben ein Bohrprogramm für Sisson West. Erst Bohrungen könnten zeigen, ob sich die geologischen Hinweise bestätigen. Danach wären weitere Arbeiten nötig, bevor über eine Ressource oder gar eine Mine gesprochen werden könnte.

Für Anleger kommt die Kapitalstruktur hinzu: Die Canadian Securities Exchange weist derzeit 45.143.596 ausgegebene Makenita-Aktien aus. Makenita hat damit eine enge Aktienstruktur mit vergleichsweise wenigen Aktien im Umlauf. Das kann überzeugenden Explorationsergebnissen Aufmerksamkeit verschaffen, macht den geologischen Nachweis aber nicht weniger wichtig.

Fazit

Die Raketeneinschläge in Polen und neue europäische Luftabwehraufträge zeigen, wie dringend der Ausbau der Verteidigungskapazitäten geworden ist. Wolfram ist dabei ein strategisch relevantes Metall, dessen Förderung nach US-Schätzung zu 79 Prozent auf China konzentriert ist. Makenita bietet Anlegern Zugang zu einer frühen Explorationsfrage: Liegt auf Sisson West, direkt neben einem fortgeschrittenen kanadischen Projekt, ein eigenes relevantes Wolframvorkommen? Die große Fläche und ein geophysikalisches Ziel begründen weitere Untersuchungen, beweisen aber noch keine Ressource. Der geplante Bohrtest wird der nächste Schritt sein, an dem sich Makenitas möglicher Beitrag zu einer breiteren Wolframversorgung beurteilen lässt.

Quellen:

Reuters, "NATO to send early-warning system aircraft to Poland after missiles incident", 23. November 2026.

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/nato-send-early-warning-system-aircraft-poland-after-missiles-incident-2026-11-23/

Rheinmetall, "Rheinmetall strengthens air defence in Europe: Skyranger air defence systems for Belgium", 9. November 2026.

https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watch/news/2026/11/2026-11-09-rheinmetall-strengthens-belgian-air-defence

U.S. Geological Survey, "Mineral Commodity Summaries 2026".

https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026.pdf

Reuters, "Tungsten market split drives new Western price tools", 24. November 2026.

https://www.reuters.com/commentary/reuters-open-interest/tungsten-market-split-drives-new-western-price-tools-2026-11-24/

Almonty Industries, "Almonty Industries Reports Third Quarter 2026 Financial Results", 12. November 2026.

https://almonty.com/third-quarter-2026-financial-results/

Makenita Resources, "Makenita Resources More Than Doubles Land Position on Sisson West Tungsten Deposit in New Brunswick", 24. Juli 2026.

https://www.makenitaresources.com/news/makenita-resources-more-than-doubles-land-position-on-sisson-west-tungsten-deposit-in-new-brunswick/

Makenita Resources, "Makenita Resources Identifies Clearly Defined Magnetic High Within the Sisson West Tungsten Project", Juli 2026.

https://www.makenitaresources.com/news/makenita-resources-identifies-clearly-defined-magnetic-high-within-the-sisson-west-tungsten-project-directly-bordering-the-sisson-tungsten-deposit-in-new-brunswick/

Northcliff Resources, "Northcliff Announces Results of Feasibility Study Update for Sisson Project", 31. August 2026.

https://www.northcliffresources.com/post/northcliff-announces-results-of-feasibility-study-update-for-sisson-project

Canadian Securities Exchange, Makenita Resources: ausgegebene Aktien, abgerufen am 24. November 2026.

https://thecse.com/listings/makenita-resources-inc/

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ISIN: CA5609251098

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