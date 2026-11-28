Die Almonty-Industries-Aktie hat sich am Freitag um 8,26% auf 7,34 US-Dollar erholt. Zuvor war der Kurs im Wochenverlauf bis auf 6,31 US-Dollar gefallen. Jetzt zeigen RSI und MACD im Tageschart jeweils ein bullisches Crossover und eine bullische Divergenz. Das spricht für nachlassenden Verkaufsdruck, bestätigt aber noch nicht das Ende der übergeordneten Korrektur. Chartanalyse zur Almonty-Industries-Aktie Die Almonty-Industries-Aktie hat sich von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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