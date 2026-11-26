Welche Aktie ist nach dem Abverkauf ein Kauf? Bei Almonty gibt es gute Gründe für steigende Kurse. Der Wolframproduzent beginnt in diesem Monat mit seiner südkoreanischen Sangdong-Mine richtig Geld zu verdienen. Analysten erwarten kräftig steigende Umsätze und Gewinne in den kommenden Jahren. Davon ist D-Wave Quantum noch weit entfernt. Die Verluste übersteigen die Umsätze bei Weitem und das Wachstum ist überschaubar. Analysten haben ihr Kursziel rasiert. TKMS punktet derweil mit einem Auftragspolster. Allein die jüngste Bestellung der Bundeswehr sichert den Werften den Bau von vier weiteren Fregatten.

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