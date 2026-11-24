Die vergangene Börsenwoche hat an den Rohstoffmärkten deutliche Spuren hinterlassen: Risikoabbau, Gewinnmitnahmen und eine breite Korrektur setzten auch strategisch gut positionierte Unternehmen unter Druck. Almonty Industries (WKN: A414Q8 | ISIN: CA0203987072 | Ticker-Symbol (FRA/USA): ALI/ALM) ist dabei bis auf rund 6,30 USD zurückgefallen; das Jahreshoch liegt bei 24,41 USD. Diese Korrektur läuft sehr unreflektiert, denn die fundamentale Ausgangslage des Wolframproduzenten hat sich in den letzten Wochen weiter verbessert. CEO Lewis Black hält den Ausverkauf vor allem für eine Folge der allgemeinen Marktverunsicherung und verweist auf eine Liquiditätsreserve von mehr als 1 Milliarde USD. China verschärft seine Kontrolle über den strategisch wichtigen Rohstoff, während Washington ab Januar 2027 bei militärischen Beschaffungen strengere Anforderungen an die Herkunft von Wolfram stellt. Doch in den USA fehlt es an heimischer Minenproduktion, da viele Wettbewerber noch bohren, planen oder auf Genehmigungen warten. Almonty dagegen produziert bereits in Portugal und hat in Südkorea erstmals seit 1993 wieder Wolframkonzentrat gewonnen. Mit dem neuen Standbein wird Almonty ein international bedeutender Lieferant für westliche Abnehmer werden. Mit neuen unabhängigen Verwaltungsräten und einer geplanten Zweitnotierung in Südkorea stellt sich der Konzern zudem institutionell breiter auf. Die Börse bewertet derzeit offenbar stärker die allgemeine Nervosität als die strategische Bedeutung dieser Entwicklung. Für Anleger ist nun die Zeit für eine aussichtsreiche Schnäppchenjagd.

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