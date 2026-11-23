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Almonty hat nach eigenen Angaben erstmals Wolframkonzentrat aus seiner Sangdong-Mine in Südkorea für den Versand an einen ausländischen Kunden verladen. Mehr als 90 Prozent der geplanten Produktion der ersten Ausbauphase sind bereits durch einen langfristigen Abnahmevertrag gebunden. Für Anleger ist das ein seltener Blick auf das Ende eines langen Entwicklungswegs: Aus einem strategischen Rohstoffvorkommen wird ein Produkt, das ein Käufer erwartet.

Bei Antimon steht Yugo Metals Limited (ISIN: AU0000404998) noch am Anfang dieses Wegs. Das Unternehmen erkundet auf seinem Projekt Golden Hills in Bosnien und Herzegowina Gold und Antimon. Ein Spitzenwert von 5,2 Prozent Antimon in einer Oberflächenprobe zeigt eine Mineralisierung an. Ob daraus einmal eine wirtschaftlich nutzbare Rohstoffquelle werden kann, müssen weitere Untersuchungen erst zeigen. Genau dieser Abstand zwischen geologischem Hinweis und lieferfähigem Material macht den Vergleich mit Almonty interessant.

Almonty zeigt, wie viele Schritte auf einen Fund folgen

Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) meldete in seinen am 12. November veröffentlichten Quartalsergebnissen die erste Wolframproduktion in Sangdong seit 1993. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über die erforderlichen Bescheinigungen für den kommerziellen Betrieb der Aufbereitungsanlagen. Der erste Container mit Konzentrat wurde nach Quartalsende im Hafen von Busan für den Export verladen. Zugleich arbeitet Almonty noch daran, die Anlage verlässlich auf ihre geplante Leistung hochzufahren.

Der Absatz ist ebenfalls weit fortgeschritten: Mehr als 90 Prozent der vorgesehenen Produktion der ersten Phase fallen unter eine langfristige Vereinbarung mit Global Tungsten & Powders, einem Unternehmen der österreichischen Plansee-Gruppe. Almonty plant bereits eine zweite Ausbauphase, die den möglichen jährlichen Erzdurchsatz auf bis zu 1,2 Millionen Tonnen erhöhen soll. Diese Kapazität ist ein Ausbauziel und keine derzeit erreichte Produktionsmenge.

Das Beispiel betrifft Wolfram, nicht Antimon. Es begründet weder eine Verbindung zwischen Almonty und Yugo noch einen Absatzmarkt für Yugo. Es zeigt aber, welche Nachweise zwischen Rohstoffinteresse und kommerzieller Versorgung liegen: ausreichend Mineralisierung, eine belastbare Ressource, technische Gewinnbarkeit, Finanzierung, Genehmigungen und schließlich ein Produkt, das Kunden abnehmen.

Europas Antimonfrage beginnt vor der Verarbeitung

Die Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission beschreibt eine ungewöhnliche Ausgangslage: In der EU wird kein Antimonerz gewonnen, während europäische Betriebe Antimonmetall importieren und daraus unter anderem Antimonoxide herstellen. Diese Oxide werden beispielsweise in Flammschutzmitteln eingesetzt. Europa besitzt also Verarbeitungskapazitäten, ist für den Rohstoff am Beginn der Kette jedoch auf Lieferungen von außerhalb der EU angewiesen.

Das erklärt, warum ein Explorationsprojekt im benachbarten Bosnien und Herzegowina für europäische Anleger relevant sein kann. Nähe allein macht Golden Hills allerdings noch zu keiner künftigen Bezugsquelle. Für Verarbeiter zählen Menge, gleichbleibende Qualität und die Möglichkeit, aus dem Erz ein geeignetes Vorprodukt herzustellen. Der Antimongehalt einer einzelnen Gesteinsprobe beantwortet keine dieser Fragen.

Bei Golden Hills beschreibt Yugo antimonhaltige Zonen mit Stibnit. Der gemeldete Spitzenwert von 5,2 Prozent stammt aus einer Gesteinsprobe an der Oberfläche; er ist weder ein Durchschnittsgehalt noch eine Schätzung des enthaltenen Antimons. Die antimonführenden Ziele wurden nach Angaben des Unternehmens bislang nicht systematisch durch Bohrungen geprüft. Darin liegt die Chance einer frühen Exploration - und zugleich ihre wichtigste Unsicherheit.

Bei Gold liegen bereits Bohrdaten vor

Weiter fortgeschritten ist Yugos Arbeit am Goldziel Erak innerhalb von Golden Hills. Im November meldete das Unternehmen nach zusätzlicher Beprobung eines bereits gebohrten Lochs einen Abschnitt von 30,4 Metern mit durchschnittlich 1,0 Gramm Gold je Tonne. Ein anderes Bohrloch hatte zuvor 36,1 Meter mit 2,3 Gramm je Tonne ergeben. Die neuen 30,4 Meter stammen aus ergänzenden Analysen vorhandenen Bohrkerns, nicht aus einem neuen Bohrloch.

Nach Angaben des Unternehmens ist die Goldmineralisierung in mehreren Richtungen noch offen. Yugo plant sieben weitere Diamantbohrungen mit insgesamt rund 1.170 Metern und arbeitet an mineralogischen sowie metallurgischen Untersuchungen. Die nächsten Ergebnisse können klären, wie sich die Goldzonen fortsetzen und welche Eigenschaften das Gestein bei einer möglichen späteren Aufbereitung zeigt. Für Antimon werden gesonderte Daten benötigt: Goldabschnitte belegen keine zusammenhängende Antimonlagerstätte.

Fazit

Almontys erste Wolframlieferung macht sichtbar, was bei strategischen Rohstoffen am Ende zählt: Ein Vorkommen muss sich in verlässlich herstellbares und verkäufliches Material übersetzen lassen. Yugo Metals steht bei Golden Hills deutlich früher. Das Unternehmen hat Antimon an der Oberfläche nachgewiesen und bei Erak bereits mehrere Goldabschnitte erbohrt, aber noch keine Antimonressource definiert. Für Anleger liegt der nächste Prüfpunkt in den weiteren Bohrdaten und den laufenden Untersuchungen zur Beschaffenheit und Aufbereitung des Gesteins. Sie können Yugos Projekt genauer einordnen - und zeigen, welche Arbeiten für eine mögliche künftige Antimonquelle noch nötig sind.

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Quellen

Almonty Industries, "Almonty Industries Reports Third Quarter 2026 Financial Results", 12. November 2026.

https://almonty.com/third-quarter-2026-financial-results/

Europäische Kommission, Gemeinsame Forschungsstelle, "China's Antimony Export Controls: Risks and Opportunities for the EU", 6. Juni 2025.

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC141454

Yugo Metals, Projektübersicht "Golden Hills (Sinjakovo, Jezero)".

https://www.yugometals.com/projects/sinjakovo

Yugo Metals, ASX-Mitteilung "New Results Increase Erak Intercepts", 11. November 2026.

https://newswire.iguana2.com/2fee0049d633f441/yug.asx/6A1354497/

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