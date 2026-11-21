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Mehr als eine Milliarde US-Dollar könnte die Entwicklung eines neuen großen Goldprojekts in Südamerika erfordern. Der kanadische Bergbaukonzern Aris Mining (ISIN: CA04040Y1097) hat am 12. November 2026 eine neue Vormachbarkeitsstudie für sein Toroparu-Projekt in Guyana veröffentlicht. Darin werden nachgewiesene und wahrscheinliche Goldreserven von 5,9 Millionen Unzen sowie eine mögliche Produktion von insgesamt 5,6 Millionen Unzen über einen Verarbeitungszeitraum von 29 Jahren ausgewiesen. Der anfängliche Finanzierungsbedarf wird auf rund 1,005 Milliarden US-Dollar geschätzt. An der möglichen Finanzierung könnte auch der Edelmetallkonzern Wheaton Precious Metals beteiligt sein. Während Aris bereits konkrete wirtschaftliche und technische Planungen für einen möglichen Minenbau vorlegt, befindet sich Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) mit seiner Goldentdeckung Erak in Bosnien-Herzegowina in einer wesentlich früheren Entwicklungsphase. Das australische Unternehmen meldete am 11. November zusätzliche Analyseergebnisse, die zwei bereits bekannte Goldabschnitte auf 30,4 beziehungsweise 19,4 Meter erweitern. Zugleich wurden die Bohrarbeiten wieder aufgenommen.

Aris Mining plant Goldprojekt mit Milliardeninvestitionen

Die neue Vormachbarkeitsstudie für Toroparu zeigt, welche finanziellen Dimensionen die Entwicklung einer großen Goldlagerstätte erreichen kann. Aris Mining beziffert den anfänglichen Finanzierungsbedarf auf 1,005 Milliarden US-Dollar. Dieser Betrag umfasst die geplanten Bauinvestitionen, Reserven für unvorhergesehene Kosten und den Kapitalbedarf während der Bauphase, berücksichtigt aber auch eine mögliche Finanzierungsleistung aus einer bestehenden Edelmetallvereinbarung. Die Studie sieht den Aufbau eines Tagebaubetriebs mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von sieben Millionen Tonnen Erz vor. Für die Bauphase werden rund 32 Monate veranschlagt. Während der ersten fünf Betriebsjahre könnte die Goldproduktion nach den derzeitigen Berechnungen durchschnittlich 291.000 Unzen jährlich erreichen. Über die ersten 17 Jahre des geplanten Haupttagebaubetriebs werden durchschnittlich 258.000 Unzen pro Jahr erwartet. Die gesamte vorgesehene Goldproduktion beläuft sich auf 5,6 Millionen Unzen. Diese Angaben sind Planungswerte aus einer technischen Studie und keine bereits erzielten Produktionsmengen.

5,9 Millionen Unzen Goldreserven als Grundlage

Eine wesentliche Voraussetzung für die wirtschaftliche Bewertung von Toroparu ist die inzwischen deutlich fortgeschrittene geologische Untersuchung des Projekts. Aris Mining weist in seiner neuen Studie nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von insgesamt rund 5,9 Millionen Unzen Gold aus. Die gemessenen und angezeigten Mineralressourcen wurden gegenüber der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung aus dem Jahr 2025 um 74 Prozent auf 9,3 Millionen Unzen erhöht. Diese beiden Größen sind nicht miteinander gleichzusetzen: Mineralressourcen beschreiben geologisch geschätzte Rohstoffmengen, während Mineralreserven zusätzlich technische und wirtschaftliche Kriterien berücksichtigen. Die Reserven sind dabei Teil der entsprechenden Ressourcenbasis und dürfen nicht einfach hinzugerechnet werden. Auf Grundlage der neuen Studie errechnet Aris Mining bei einem angenommenen Goldpreis von 3.600 US-Dollar je Unze einen Kapitalwert nach Steuern von rund 2,8 Milliarden US-Dollar und eine interne Rendite von 31,5 Prozent. Diese Kennzahlen beruhen auf Modellannahmen und sind keine garantierten zukünftigen Gewinne.

Wheaton Precious Metals könnte 138 Millionen Dollar beisteuern

Ein besonders interessanter Bestandteil der Toroparu-Planung ist die mögliche Beteiligung von Wheaton Precious Metals (ISIN: CA9628791027) an der Finanzierung. Das Unternehmen verfügt über eine ältere Edelmetall-Streaming-Vereinbarung, die ursprünglich 2013 mit dem damaligen Projektbetreiber abgeschlossen und 2015 angepasst wurde. Sie sieht vor, dass Wheaton nach Abschluss eines vollständigen Entwicklungsplans unter bestimmten Voraussetzungen 138 Millionen US-Dollar zur Baufinanzierung bereitstellen kann. Im Gegenzug könnte Wheaton vertraglich festgelegte Anteile der späteren Gold- und Silberproduktion zu vereinbarten Preisen erwerben. Nach der bestehenden Vertragsstruktur wären dies zehn Prozent der Goldproduktion und 50 Prozent der Silberproduktion. Aris Mining und Wheaton prüfen derzeit mögliche Anpassungen der Vereinbarung an die aktualisierten Projektparameter. Die 138 Millionen US-Dollar sind deshalb noch keine neu zugesagte oder bereits ausgezahlte Finanzierung. Das Beispiel zeigt jedoch, wie fortgeschrittene Rohstoffprojekte neben klassischen Kapitalmarktinstrumenten auch über langfristige Abnahme- und Streaming-Vereinbarungen finanziert werden können.

Yugo meldet breitere Goldabschnitte bei Erak

Einen deutlich früheren Schritt innerhalb der Goldexploration hat Yugo Metals erreicht. Am 11. November veröffentlichte das Unternehmen neue Analyseergebnisse aus seinem Golden-Hills-Projekt im Westen Bosnien-Herzegowinas. Die Ergebnisse stammen aus zusätzlichen Proben zweier bereits zuvor gebohrter Diamantbohrlöcher am Erak-Prospektionsgebiet. In Bohrloch ERDD007 wurde der gemeldete mineralisierte Abschnitt auf 30,4 Meter mit durchschnittlich 1,0 Gramm Gold je Tonne ab einer Tiefe von 66 Metern erweitert. Zuvor hatte das Unternehmen dort 22,4 Meter mit durchschnittlich 1,1 Gramm Gold je Tonne ausgewiesen. Auch in Bohrloch ERDD003 ergab die ergänzende Untersuchung einen deutlich längeren Abschnitt: Statt ursprünglich drei Metern mit 0,9 Gramm Gold je Tonne werden nun 19,4 Meter mit durchschnittlich 0,6 Gramm Gold je Tonne ab 91 Metern gemeldet. Die neuen Daten stammen ausdrücklich aus der zusätzlichen Beprobung vorhandener Bohrkerne. Es handelt sich nicht um Ergebnisse zweier neu abgeschlossener Bohrungen.

Warum breitere Goldabschnitte wichtig sind

Die zusätzlichen Untersuchungsergebnisse liefern Yugo weitere Informationen über die Verteilung der Goldmineralisierung innerhalb des Erak-Gesteinssystems. Besonders auffällig ist, dass in beiden untersuchten Bohrlöchern größere mineralisierte Bereiche identifiziert wurden als zunächst berichtet. Gleichzeitig sind die durchschnittlichen Goldgehalte über die erweiterten Abschnitte niedriger. Die 30,4 Meter mit 1,0 Gramm Gold je Tonne wurden unter Verwendung eines Grenzgehalts von 0,1 Gramm Gold je Tonne berechnet. Innerhalb dieses breiteren Bereichs liegen auch höhergradige Teilabschnitte, darunter 12,6 Meter mit durchschnittlich 1,5 Gramm Gold je Tonne. Bereits im August hatte Yugo in einem anderen Bohrloch, ERDD006, einen Abschnitt von 36,1 Metern mit durchschnittlich 2,3 Gramm Gold je Tonne gemeldet. Die verschiedenen Ergebnisse deuten darauf hin, dass Goldmineralisierung an mehreren untersuchten Stellen auftritt. Daraus lässt sich allerdings noch keine zusammenhängende wirtschaftlich nutzbare Lagerstätte ableiten. Entscheidend ist, ob weitere Bohrungen die räumliche Kontinuität der mineralisierten Zonen bestätigen können.

Sieben weitere Bohrungen und metallurgische Untersuchungen

Neben den neuen Analyseergebnissen bestätigte Yugo am 11. November, dass die Bohrarbeiten bei Erak nach einer kurzen Unterbrechung im Oktober wieder aufgenommen wurden. Das Unternehmen plant sieben zusätzliche Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von rund 1.170 Metern. Diese sollen von der bestehenden Bohrplattform aus mögliche Fortsetzungen der Goldmineralisierung untersuchen. Nach Angaben des Unternehmens sind die bisher identifizierten mineralisierten Abschnitte in mehreren Richtungen noch nicht abschließend abgegrenzt. Parallel laufen mineralogische und metallurgische Untersuchungen, die weitere Informationen über die Eigenschaften des goldführenden Gesteins liefern sollen. Die technische Gewinnbarkeit des Goldes ist dabei ein wichtiger Faktor für eine mögliche spätere Projektbewertung. Yugo hat für Erak bislang keine Mineralressource veröffentlicht. Auch eine wirtschaftliche Vormachbarkeitsstudie, wie sie Aris Mining für Toroparu vorgelegt hat, liegt für das bosnische Projekt noch nicht vor. Die nächsten Arbeiten dienen deshalb zunächst der geologischen und technischen Untersuchung.

Zwischen Goldentdeckung und Minenbau liegen entscheidende Schritte

Der Vergleich zwischen Toroparu und Erak verdeutlicht, welche Entwicklungsschritte ein Goldprojekt durchlaufen muss, bevor konkrete Aussagen über mögliche Investitionen und Produktionsmengen getroffen werden können. Aris Mining verfügt bei Toroparu bereits über eine umfangreiche geologische Datenbasis, definierte Mineralreserven und eine technische Studie mit detaillierten Kosten- und Produktionsannahmen. Dennoch steht auch dort die endgültige Bauentscheidung noch aus. Das Unternehmen strebt sie für Anfang 2027 an, vorbehaltlich erforderlicher Genehmigungen. Yugo befindet sich bei Erak dagegen noch in der Phase, in der zusätzliche Bohrungen zunächst die Größe, Form und Kontinuität der Mineralisierung untersuchen sollen. Erst eine ausreichende geologische Datenbasis könnte später die Grundlage für eine Mineralressourcenschätzung bilden. Danach wären weitere technische, wirtschaftliche und regulatorische Prüfungen erforderlich. Aus der milliardenschweren Planung von Aris Mining lässt sich deshalb weder ein vergleichbarer Wert für Erak noch eine spätere Beteiligung von Aris oder Wheaton an Yugos Projekten ableiten.

Fazit

Die neue Vormachbarkeitsstudie von Aris Mining zeigt, welche finanziellen und technischen Anforderungen mit der Entwicklung eines großen Goldprojekts verbunden sein können. Für Toroparu werden ein anfänglicher Finanzierungsbedarf von rund einer Milliarde US-Dollar, Goldreserven von 5,9 Millionen Unzen und eine mögliche langfristige Produktion von insgesamt 5,6 Millionen Unzen ausgewiesen. Eine bestehende Streaming-Vereinbarung mit Wheaton Precious Metals könnte unter bestimmten Voraussetzungen einen Teil der Finanzierung unterstützen. Bei Yugo steht dagegen die weitere geologische Untersuchung seiner Goldentdeckung Erak im Mittelpunkt. Die zusätzlichen Analyseergebnisse vom 11. November haben zwei bereits bekannte mineralisierte Bohrabschnitte erweitert, während die wieder aufgenommenen Bohrarbeiten weitere Informationen über die Ausdehnung des Systems liefern sollen. Die Ergebnisse sind ein Fortschritt bei der Erkundung, aber noch kein Nachweis einer wirtschaftlich gewinnbaren Lagerstätte. Ob sich daraus langfristig ein entwicklungsfähiges Goldprojekt ergibt, werden erst zusätzliche Bohrungen, eine mögliche Ressourcenschätzung und technische Untersuchungen zeigen. Genau diese nächsten Schritte stehen bei Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) im Vordergrund.

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Quellen

Aris Mining - Aris Mining Announces Positive PFS Results for the Toroparu Gold Project, 12.11.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1964504/000175392626002118/g086030_ex99-1.htm

Aris Mining - NI 43-101 Technical Report: Prefeasibility Study for the Toroparu Project, 12.11.2026

https://www.aris-mining.com/investors/financials/sec-filings/content/0001104659-26-126305/tm2629403d1_ex99-1.htm

Yugo Metals - New Results Increase Erak Intercepts, 11.11.2026

https://newswire.iguana2.com/2fee0049d633f441/yug.asx/6A1354497/

Yugo Metals - Yugo Advances Erak Discovery, 18.08.2026

https://www.irw-press.com/en/yugo-advances-erak-discovery/

Yugo Metals - Quarterly Activities/Appendix 5B Cash Flow Report, 29.10.2026

https://financialfilings.com/filings/yugo-metals-limited/interim-quarterly-report/2026/74875381/

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