An den Börsen hat sich die Stimmung zuletzt deutlich eingetrübt. Aktien aus den Bereichen KI, Technologie, Verteidigung und Rohstoffe mussten im Jahresverlauf kräftige Kursverluste hinnehmen. Doch ist aus anfänglicher Euphorie inzwischen überzogener Pessimismus geworden? Schließlich bleibt der Bedarf an strategischen Rohstoffen wie Wolfram, leistungsfähiger Kraftwerkstechnik und zuverlässigen Antriebslösungen hoch. Damit verfügen Unternehmen wie Almonty Industries, Siemens Energy und Deutz grundsätzlich über aussichtsreiche Rahmenbedingungen. Wir analysieren die aktuelle Lage und werfen einen Blick auf die mittel- bis langfristigen Perspektiven. Besonders bei Almonty Industries fällt die Diskrepanz zwischen der strategischen Wettbewerbsposition, dem Produktionswachstum und der aktuellen Aktienbewertung auf. Die Analysten von GBC machen einen fairen Wert von 30 USD aus. Das signalisiert bei einem aktuellen Kurs von unter 7 USD ein enormes Aufwärtspotenzial.

Enthaltene Werte: CA0203987072,DE000ENER6Y0,DE0006305006

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