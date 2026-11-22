Anzeige / Werbung

Gold fällt auf ein 14-Monats-Tief, Silber gerät ebenfalls unter Verkaufsdruck: Der Ausverkauf erschüttert selbst jene Rohstoffmärkte, die viele Anleger als Schutz betrachten. Am 20. November schlossen die US-Gold-Futures für Dezember laut Reuters 4,6 Prozent niedriger bei 3.515,40 US-Dollar je Feinunze. Höhere Zinserwartungen und Turbulenzen bei KI-Aktien belasteten die Stimmung.

Doch während Anleger Liquidität suchen, verändert sich die Beschaffung strategischer Metalle. Ab Januar 2027 greifen verschärfte US-Verteidigungsregeln für bestimmte Magnet- und Wolframlieferketten. Almonty Industries (ISIN: CA0203987072), MP Materials (ISIN: US5533681012) und St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) stehen für unterschiedliche Wege, zusätzliche Versorgung außerhalb Chinas aufzubauen. Bei St George richtet sich die Aufmerksamkeit auf das brasilianische Seltene-Erden- und Niobprojekt Araxá.

Ab 2027 zählt die Herkunft bis zur Mine

Die amerikanischen Beschaffungsvorschriften erhalten zum 1. Januar 2027 eine wichtige Erweiterung: Bei erfassten Materialien werden vorgelagerte Schritte wie Bergbau, Raffination und Trennung stärker einbezogen.

Für Neodym-Eisen-Bor-Magnete reicht die betreffende Lieferkettenanforderung dann von der Gewinnung der Ausgangsstoffe bis zum fertigen Magneten. Auch bei Samarium-Kobalt-Magneten und bestimmten Wolframprodukten werden vorgelagerte Produktionsschritte erfasst.

Das ist kein allgemeines Importverbot. Die Vorgaben betreffen definierte Verteidigungsbeschaffungen und enthalten Ausnahmen, etwa für bestimmte Recyclingmagnete oder bei festgestellter Nichtverfügbarkeit geeigneter Materialien.

Die industrielle Konsequenz bleibt erheblich: Ein außerhalb Chinas montierter Magnet genügt nicht automatisch, wenn relevante Vorprodukte aus einer ausgeschlossenen Lieferkette stammen. Nachvollziehbare Herkunft gewinnt damit zusätzlich an Bedeutung.

Almonty liefert den Wolfram-Baustein

Almonty gehört über Wolfram in diese Geschichte - einen eigenständigen Markt außerhalb der Seltenen Erden. Nach Angaben des Unternehmens produzierte Sangdong in Südkorea im September erstmals seit 1993 wieder Wolframkonzentrat. Nach Quartalsende wurde der erste Container im Hafen von Busan für einen Auslandskunden verladen.

Mehr als 90 Prozent der Phase-I-Produktion sind laut Almonty durch einen langfristigen Abnahmevertrag gebunden. Für Anleger verbindet sich damit ein konkreter Produktionshochlauf mit dem politischen Wunsch nach alternativen Bezugsquellen.

Entscheidend wird nun die zuverlässige Steigerung des Ausstoßes. Herkunftsvorteile schaffen Aufmerksamkeit; wirtschaftlichen Wert erzeugen verlässlich gelieferte Mengen zu wettbewerbsfähigen Kosten.

MP Materials verbindet Bergbau und Magnetfertigung

MP Materials arbeitet an einer integrierten amerikanischen Seltene-Erden-Lieferkette. Im dritten Quartal produzierte das Unternehmen 1.018 Tonnen Neodym-Praseodym-Oxid, 41 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Zudem meldete MP Materials den Abschluss der Kundenqualifizierung für sein Automobilprogramm. Verkaufbare Magnetlieferungen und entsprechende Umsätze wurden für das vierte Quartal angekündigt.

Das Unternehmen zeigt damit, warum die Verarbeitung strategisch genauso wichtig ist wie die Mine. Zwischen Erz und fertigem Magneten liegen mehrere industrielle Stufen. Neue Beschaffungsanforderungen erhöhen den Anreiz, diese Schritte außerhalb der bisherigen Abhängigkeiten miteinander zu verbinden.

St George bringt eine neue Rohstoffquelle ins Spiel

St George entwickelt Araxá im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. Das vollständig unternehmenseigene Projekt verfügt über eine Mineralressource von 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid.

Davon entfallen 75,2 Millionen Tonnen auf die Kategorien "Measured" und "Indicated". Diese höher abgesicherten Ressourcen bilden eine wichtige Grundlage für weitere Entwicklungsstudien. Eine wirtschaftlich nachgewiesene Erzreserve ersetzen sie noch nicht.

Araxá verbindet Seltene Erden mit Niob, das unter anderem hochwertige Stähle leistungsfähiger macht. Hinzu kommt der Standort in einem etablierten Bergbaurevier mit Erfahrung in der Niobverarbeitung.

St George ist damit ein Entwickler möglicher künftiger Versorgung. Ein unmittelbarer Lieferbeitrag zum Jahresbeginn 2027 oder ein US-Verteidigungsauftrag ist daraus nicht abzuleiten.

Die Verarbeitung kann den Unterschied machen

Bei Araxá läuft bereits die technische Arbeit. Im Juni meldete St George Aufbereitungstests mit separaten Niob- und Seltene-Erden-Konzentratströmen. Der Seltene-Erden-Strom erreichte 15,7 Prozent Gesamtseltenerdoxide.

Nun geht es darum, den weiteren Weg zu marktfähigen Produkten auszuarbeiten. Ein Pilotprogramm mit CIT-SENAI soll zusätzliche Aufbereitungsdaten liefern. Ergebnisse wurden für das vierte Quartal 2026 angekündigt; die November-Präsentation nennt außerdem einen Pilotanlagenstart im ersten Quartal 2027.

Zum 30. September verfügte St George über rund 86,2 Millionen australische Dollar liquide Mittel. Hancock Prospecting war laut Unternehmen mit 10,3 Prozent größter Aktionär. Das unterstützt die Entwicklungsarbeit in einer Phase, in der technische Ergebnisse die Projektbewertung maßgeblich beeinflussen können.

Fazit

Der Gold- und Silberausverkauf zeigt, wie stark Zinsen und Liquiditätsbedarf Rohstoffpreise bewegen können. Gleichzeitig schaffen die US-Beschaffungsregeln einen zusätzlichen Anreiz für nachvollziehbare alternative Lieferketten. Daraus folgt keine sichere Preisrally 2027, wohl aber ein konkreter industrieller Handlungsbedarf.

Almonty und MP Materials setzen bereits auf Produktion und Verarbeitung. St George eröffnet mit Araxá eine Entwicklungsperspektive für Seltene Erden und Niob. Der wichtigste nächste Prüfstein ist die technische und wirtschaftliche Ausgestaltung des Verarbeitungswegs.

Liefern die Pilotarbeiten belastbare Fortschritte bei Ausbeute und Produktqualität, wird Araxás mögliche Rolle greifbarer. Genau diese Verbindung aus bedeutender Ressource, finanzieller Ausstattung und anstehenden technischen Ergebnissen macht St George weiter beachtenswert.

Hohe Dividende, gute Aktie? Warum Anleger genauer hinsehen sollten

Eine attraktive Dividendenrendite fällt sofort ins Auge. Doch woran erkennst du, ob eine Ausschüttung auch langfristig auf einem soliden Fundament steht?

Im Webinar von Aktienwelt360 am 26. November 2026 um 20 Uhr zeigen dir Florian König, Chefanalyst, und Peter Roegner, Investmentanalyst, worauf es bei Dividendenaktien ankommt.

In rund 60 Minuten erfährst du:

Wie du starke von schwachen Dividendenaktien unterscheidest.

Welche 4 Kennzahlen für Einkommensinvestoren wichtiger sind als die Dividendenrendite.

Wie du Dividendenaktien gezielt für deinen Vermögensaufbau nutzt.

Welche 2 Dividendenaktien jetzt einen genaueren Blick wert sind.

Dein Extra: Nach der Anmeldung erhältst du den Sonderbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen".

Die Teilnehmerzahl ist auf 500 Plätze begrenzt.

Datum & Uhrzeit: 26.11.2026, 20 Uhr

Hosts: Florian König, Chefanalyst & Peter Roegner, Investmentanalyst

Anmeldelink: https://www.aktienwelt360.de/kostenloser-aktienbrief/webinar-dividendenaktien-november-2026/?utm_source=drr

Quellen

Reuters: Gold's slide deepens as AI rout, rate-hike bets hurt bullion, 20. November 2026. Bericht zum Gold- und Silberausverkauf. reuters.com

https://www.reuters.com/world/india/gold-set-worst-week-eight-months-firm-dollar-fed-hike-bets-weigh-2026-11-20/

Acquisition.gov: DFARS 225.7018-2, Beschränkungen einschließlich der ab Januar 2027 erfassten Lieferketten; ergänzend DFARS 225.7018-3, Ausnahmen. Acquisition.GOV

https://www.acquisition.gov/dfars/225.7018-2-restriction.

https://www.acquisition.gov/dfars/225.7018-3-exceptions.

Almonty Industries: Third Quarter 2026 Financial Results, 12. November 2026. Produktionsbeginn, erste Containerverladung und Abnahmevereinbarung. Almonty Industries

https://almonty.com/third-quarter-2026-financial-results/

MP Materials: Third Quarter 2026 Results, 5. November 2026. NdPr-Produktion und Magnetprogramm. investors.mpmaterials.com

https://investors.mpmaterials.com/investor-news/news-details/2026/MP-Materials-Reports-Third-Quarter-2026-Results/default.aspx

St George Mining: Investor Presentation, 10. November 2026; Quarterly Activities Report, 30. Oktober 2026. Ressourcen, Liquidität, Aktionärsstruktur und Entwicklungsprogramme. www.stgm.com.au

https://www.stgm.com.au/pdf/aa5c2b95-f69c-40f0-b994-ddbcc27d32a7/Platform/ListPage/Investor-Presentation.pdf

https://stgm.com.au/pdf/41471e8d-eeb3-4cf4-8675-738c1a53ec47/Platform/ListPage/Quarterly-Activities-and-Cashflow-Report.pdf

St George Mining: Strong Results from Initial Beneficiation Testwork at Araxá Project, Brazil, 11. Juni 2026. Aufbereitungsergebnisse. stgm.com.au

https://stgm.com.au/pdf/85203e50-6ae3-4ce8-ac9b-5b94ab74d840/Platform/ListPage/Strong-Metallurgical-Results-at-Araxa.pdf

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Gold und Silber im freien Fall - neue US-Regeln ab 2027: Die Chance für Almonty, MP Materials und St George Mining? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000SGQ8,US5533681012,CA0203987072