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81 Milliarden US-Dollar für einen Börsengang: Anthropic (ISIN: US03703U1079) setzt mitten in einer nervösen Marktphase ein Ausrufezeichen. Der Entwickler des KI-Assistenten Claude hat seine Aktien zu 83 US-Dollar platziert. Gleichzeitig beschäftigt Nvidia (ISIN: US67066G1040) nach dem Abgang von Mitgründer Jensen Huang die Führungsfrage. Für Anleger geht es damit um mehr als die nächste Kursbewegung: Welche Investitionen tragen den KI-Ausbau - und welche Rohstoffe werden dafür benötigt?

Hier beginnt die Geschichte von St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8). Das australische Unternehmen entwickelt mit Araxá in Brasilien ein Projekt für Seltene Erden und Niob. Während Technologiekonzerne um Rechenleistung und Kapital konkurrieren, arbeitet St George an einer möglichen künftigen Materialquelle. Besonders relevant: Neodym und Praseodym gehören zu den Rohstoffen leistungsfähiger Permanentmagnete.

Milliarden für KI brauchen eine industrielle Grundlage

Anthropics Börsengang zeigt, wie viel Kapital trotz der Unsicherheit weiterhin für künstliche Intelligenenz mobilisiert werden kann. Das Emissionsvolumen ist allerdings weder mit bereits bestellten Rechenzentren gleichzusetzen noch vollständig eine Investition in neue Infrastruktur. Entscheidend bleibt, wie das Unternehmen seine Mittel tatsächlich einsetzt und welche wirtschaftlichen Erträge daraus entstehen.

Auch bei Nvidia müssen Anleger zwischen Unternehmensführung und industrieller Nachfrage unterscheiden. Nach Huangs Rücktritt übernahm Finanzchefin Colette Kress zusätzlich die Funktion der Interimschefin. Die Diskussion über eine mögliche Rückkehr des Gründers hält an; laut Reuters hat der Verwaltungsrat eine Wiedereinsetzung vorerst ausgeschlossen.

Für die Rohstoffseite zählt deshalb vor allem der tatsächliche Ausbau: Rechenzentren benötigen Stromversorgung, Kühlung und weitere technische Infrastruktur. Permanentmagnete kommen unter anderem in effizienten Antrieben zum Einsatz. Die Internationale Energieagentur zählt KI-Rechenzentren ausdrücklich zu den Anwendungen magnetischer Seltener Erden. Allerdings bleiben Elektromobilität, Windkraft und industrielle Motoren wichtige Nachfragefelder. KI ergänzt diese Märkte.

NdPr liegt 62 Prozent über dem Niveau vom April 2025

Der Rohstoffmarkt liefert bereits einen konkreten Hinweis auf die veränderte Lage. Nach Reuters-Angaben vom 16. November kostete Neodym-Praseodym-Oxid in China rund 719.000 Yuan je Tonne - 62 Prozent mehr als bei Einführung der Exportkontrollen im April 2025.

Dabei geht es um einen bestimmten Magnetrohstoff und einen chinesischen Marktpreis. Andere Seltene Erden entwickeln sich unterschiedlich. Auch regionale Preisunterschiede können erheblich sein.

Eine Fortsetzung der Rally ist deshalb offen. Höhere Nachfrage trifft auf staatliche Produktionssteuerung, Exportlizenzen und neue Kapazitäten. Für westliche Abnehmer bleibt neben dem Preis die Frage entscheidend, ob sie Material zuverlässig beziehen können. Für Entwickler wie St George entsteht daraus ein nachvollziehbares Marktfenster.

Araxá verbindet Seltene Erden mit Niob

St George verfügt bei Araxá über eine ausgewiesene Mineralressource von 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid. Davon entfallen 75,2 Millionen Tonnen auf die höher abgesicherten Kategorien "Measured" und "Indicated". Eine Mineralressource ist allerdings noch keine wirtschaftlich nachgewiesene Erzreserve.

Der Standort im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais gehört zu den Besonderheiten des Projekts. Araxá liegt in einem etablierten Bergbaurevier mit Erfahrung in der Niobgewinnung. Niob wird vor allem zur Verbesserung von Stählen eingesetzt und eröffnet damit einen zusätzlichen industriellen Absatzmarkt.

Diese Kombination macht St George interessant: Das Projekt adressiert sowohl Magnetrohstoffe als auch einen Werkstoff für hochwertige Legierungen. Ob daraus ein wirtschaftlicher Vorteil entsteht, hängt vom Gewinnungsverfahren und den späteren Kosten ab.

Die Verarbeitung entscheidet über den Projektwert

Im Juni meldete St George Aufbereitungstests mit separaten Niob- und Seltene-Erden-Konzentratströmen. Der Seltene-Erden-Strom erreichte dabei 15,7 Prozent Gesamtseltenerdoxide. Das ist ein Zwischenschritt der Aufbereitung; ein marktfähiges, getrenntes Magnetoxid muss weitere Verarbeitungsschritte durchlaufen.

Ein Pilotprogramm mit CIT-SENAI soll die Verfahrensentwicklung voranbringen. Im Quartalsbericht wurden Ergebnisse für das vierte Quartal 2026 angekündigt. Die Präsentation vom 10. November nennt außerdem einen Pilotanlagenstart im ersten Quartal 2027.

Finanziell meldete St George zum 30. September liquide Mittel von rund 86,2 Millionen australischen Dollar. Hancock Prospecting war laut November-Präsentation mit 10,3 Prozent größter Aktionär. Damit verfügt das Unternehmen über Mittel für weitere Entwicklungsarbeiten; eine spätere Minenfinanzierung bleibt eine eigene Aufgabe.

Fazit: Der KI-Boom braucht auch neue Materialquellen

Anthropics Milliardenplatzierung und Nvidias Führungswechsel sorgen für Aufmerksamkeit. Für Rohstoffanleger liegt die interessantere Frage dahinter: Wie schnell wird aus dem eingeworbenen Kapital tatsächlich zusätzliche industrielle Nachfrage? Der Ausbau von Rechenzentren und automatisierten Systemen kann den Bedarf an Magnetrohstoffen unterstützen. Eine direkte Umrechnung von IPO-Milliarden in zusätzliche Tonnen Seltene Erden wäre jedoch unseriös.

St George bringt mit Araxá eine konkrete Ressource, zwei kritische Rohstoffe und laufende Verarbeitungsprogramme in diese Diskussion ein. Damit reicht die Unternehmensgeschichte über eine reine Wette auf steigende Rohstoffpreise hinaus.

Die nächsten technischen Ergebnisse können zeigen, wie belastbar der Weg vom Vorkommen zum verkaufsfähigen Produkt wird. Wirtschaftlichkeitsstudien, Genehmigungen und Finanzierung bleiben dabei wesentliche Aufgaben; auch fallende Rohstoffpreise könnten die Projektbewertung verändern. Für Anleger ergibt sich dennoch ein klarer Beobachtungspunkt: Fortschritte bei Ausbeute, Produktqualität und Verfahrensplanung würden Araxás mögliche Rolle in neuen Lieferketten greifbarer machen. Genau diese Verbindung aus Marktbedarf und technischer Entwicklung macht St George zu einem Unternehmen, dessen nächste Meldungen einen näheren Blick verdienen.

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Quellen

Anthropic: Preisfestsetzung des Börsengangs, 18. November 2026.

https://www.anthropic.com/news/anthropic-prices-initial-public-offering anthropic.com

Nvidia: CEO Transition, 12. November 2026; Reuters: mögliche Rückkehr Huangs, 18. November 2026.

https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Announces-CEO-Transition/

https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/can-jensen-huang-come-back-2026-11-18/ NVIDIA Announces CEO Transition

Reuters: Seltene-Erden-Produzenten und NdPr-Preise, 16. November 2026.

https://www.reuters.com/markets/asia/chinas-top-rare-earth-firms-profits-surge-supply-caps-2026-11-16/ www.reuters.com

IEA: Rare Earth Elements, Executive Summary.

https://www.iea.org/reports/rare-earth-elements/executive-summary IEA

St George Mining: Investorenpräsentation, 10. November 2026; September-Quartalsbericht; metallurgische Ergebnisse, 11. Juni 2026.

https://www.stgm.com.au/pdf/aa5c2b95-f69c-40f0-b994-ddbcc27d32a7/Platform/ListPage/Investor-Presentation.pdf

https://stgm.com.au/pdf/41471e8d-eeb3-4cf4-8675-738c1a53ec47/Platform/ListPage/Quarterly-Activities-and-Cashflow-Report.pdf

https://stgm.com.au/pdf/85203e50-6ae3-4ce8-ac9b-5b94ab74d840/Platform/ListPage/Strong-Metallurgical-Results-at-Araxa.pdf

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



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Enthaltene Werte: US67066G1040,AU000000SGQ8,US03703U1079