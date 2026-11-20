FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Korrektur des Dax findet auch am Freitag wohl keinen Halt. Es droht der sechste Verlusttag in Folge, nachdem der deutsche Leitindex in der Vorwoche noch einen Rekordstand von 27.001 Punkten erreicht hatte. Der deutsche Leitindex sank in den ersten Handelsminuten um 1,1 Prozent auf 25.188 Punkte und testet seine exponentielle 200-Tage-Linie. Sie gilt als ein Gradmesser für den langfristigen Trend.

Die Hoffnung auf einen Stimmungsumschwung im zuletzt gebeutelten Technologiesektor durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic ging nicht auf. Die zu 83 US-Dollar ausgegebenen Aktien der Programmierer des Chatbots Claude waren zwar am Donnerstag auch nach der Erstnotiz zunächst noch sehr gefragt. Die Euphorie ließ jedoch schnell nach: Einem Tageshoch von 115 US-Dollar folgte ein Schlusskurs bei rund 97 Dollar. Inzwischen nähern sich die Aktien im außerbörslichen Handel weiter ihrem Ausgabepreis.

Und der restliche Tech-Sektor blieb unter Druck, der Index Nasdaq 100 landete wieder auf einem Tief seit April. Der südkoreanische Kospi, zwischenzeitlich ein Highflyer, sackte am Morgen auf das tiefste Niveau seit Januar ab.

Das Jahresplus im Dax, das zwischenzeitlich bei 10 Prozent gelegen hatte, schmolz binnen weniger Tage auf weniger als 3 Prozent zusammen. Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg halten die Stimmung für "stark angeknackst". Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA hielten an, und mögliche Folgen der Krise des KI-Motors Nvidia schwebten über dem Markt. Anhaltende Zinssorgen sowie der starke US-Dollar wirkten als zusätzlicher Bremsklotz.

Der MDax sackte am Freitagmorgen um ein Prozent ab auf 29.207 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,2 Prozent bergab./ag/stk

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