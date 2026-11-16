500 Millionen Dollar für Münchner Robotik: Warum Nvidias Einstieg die Frage nach Seltenen Erden aufwirft

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Agile Robots hat 500 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Finanzierungsrunde bewertet das Münchner Robotikunternehmen mit 8,5 Milliarden US-Dollar. Angeführt wurde sie von der SoftBank Group (ISIN: JP3436100006), auch Nvidia (ISIN: US67066G1040) beteiligte sich. Die 500 Millionen US-Dollar beziehen sich auf die gesamte Runde. Agile Robots will mit dem Geld unter anderem seine Produktionskapazitäten ausbauen, auch in Deutschland.

Das macht die Meldung für Rohstoffanleger interessant. Wenn KI in Fabriken und Lagern körperliche Arbeit übernimmt, werden neben Rechenchips auch Motoren, Sensoren und andere Bauteile benötigt. Einige kompakte Antriebe kommen mit besonders leistungsfähigen Permanentmagneten aus Seltenen Erden aus. Ob daraus ein bedeutender zusätzlicher Absatzmarkt wird, hängt davon ab, welche Roboter tatsächlich in Serie gehen und wie ihre Antriebe gebaut sind.

Von der Finanzierungsrunde zur Serienfertigung

Agile Robots meldet mehr als 20.000 installierte Robotiklösungen weltweit. Darunter fallen unterschiedliche Systeme. Die Zahl zeigt, dass das Unternehmen bereits Anlagen im Einsatz hat; sie sagt aber nichts darüber aus, wie viele humanoide Roboter künftig verkauft werden. Auch die Milliardenbewertung ist kein Maß für die industrielle Nachfrage. Aussagekräftiger wird sein, ob der Kapazitätsausbau zu höheren Stückzahlen und wiederkehrenden Bestellungen führt.

Für den deutschen Maschinenbau ist das eine greifbare Entwicklung. Wer Roboter in größerer Stückzahl fertigt, muss Bauteile in gleichbleibender Qualität beschaffen. Bei einem Roboterarm müssen mehrere Gelenke präzise zusammenspielen. Wo wenig Platz zur Verfügung steht und ein Motor trotzdem viel Drehmoment liefern muss, können Permanentmagnete aus Neodym, Eisen und Bor Vorteile bieten. Andere Anwendungen erlauben andere Motorbauarten. Deshalb unterscheiden sich Robotermodelle auch beim Rohstoffbedarf.

1,4 Milliarden Roboter im Jahr 2050?

Der Rohstoffinvestor Sprott verweist auf eine Prognose von Morgan Stanley, nach der der weltweite jährliche Roboterabsatz von geschätzt 29 Millionen Geräten im Jahr 2026 auf 1,4 Milliarden im Jahr 2050 steigen könnte. Die Prognose umfasst unterschiedliche Robotertypen für Industrie, Logistik, Gesundheitswesen und Haushalte. Sie beschreibt den möglichen Absatz in einem einzelnen Jahr und keine installierte Flotte von 1,4 Milliarden humanoiden Robotern.

Für den Markt für Seltene Erden zählt vor allem der Mix: Wie viele der verkauften Geräte nutzen Permanentmagnetmotoren? Wie viele solcher Motoren braucht ein Gerät? Und wie viel Magnetmaterial steckt jeweils darin? Aus der Absatzprognose lässt sich deshalb keine belastbare Tonnage ableiten. Sie zeigt aber, warum Sprott die Robotik als möglichen zusätzlichen Nachfragetreiber neben Elektrofahrzeugen und Windkraft einordnet.

Wo St George Mining ansetzt

Am Anfang einer solchen Lieferkette steht die Frage, woher Verarbeiter geeignete Rohstoffe beziehen können. St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) entwickelt mit Araxá im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais eine mögliche zusätzliche Quelle. Die ausgewiesene Mineralressource umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid. Für die Magnetlieferkette sind vor allem Neodym und Praseodym relevant. Niob eröffnet daneben eine mögliche Absatzlinie in der Stahlindustrie.

St George untersucht im Pilotmaßstab, wie sich getrennte Konzentrate für Niob und Seltene Erden herstellen lassen. Für die Seltenen Erden prüft das Unternehmen die Weiterverarbeitung zu einem gemischten Karbonat. Ein solches Zwischenprodukt müsste weiter getrennt und veredelt werden, bevor daraus Magnetwerkstoffe entstehen. Für potenzielle Verarbeiter sind deshalb die Zusammensetzung, die Verunreinigungen und eine gleichbleibende Produktqualität wichtiger als die Größe der Lagerstätte allein.

Für europäische Hersteller wäre eine zusätzliche Bezugsquelle dann interessant, wenn ein Verarbeiter das Material technisch und wirtschaftlich einsetzen kann. Die Finanzierungsrunde in München zeigt, warum sich der Blick auf die vorgelagerten Lieferketten lohnt. Sie belegt keine Lieferbeziehung zwischen St George, Agile Robots oder Nvidia.

Fazit

Die 500 Millionen US-Dollar für Agile Robots machen den Übergang von KI-Software zu industrieller Fertigung konkret. Für Rohstoffanleger kommt es darauf an, ob der Kapazitätsausbau zu höheren Stückzahlen führt und welche Antriebe die Hersteller dafür wählen. Sprotts Analyse zeigt, warum selbst ein deutlich kleinerer Robotermarkt als im langfristigen Szenario für bestimmte Magnetwerkstoffe relevant werden könnte. Wie groß der Beitrag ausfällt, lässt sich heute nicht beziffern.

Bei St George liegt der nächste überprüfbare Fortschritt näher: Die Aufbereitungstests können zeigen, mit welchen Ausbeuten Araxá ein geeignetes Zwischenprodukt liefern könnte und welche Verarbeitungsschritte noch nötig wären. Danach zählen Wirtschaftlichkeit, Genehmigungen, Finanzierung und die Qualifizierung bei einem Abnehmer. Mehr Robotik könnte den Markt für geeignete Materialien verbreitern. Ob Araxá daran teilhaben kann, entscheidet sich daran, was das Projekt zu welchen Kosten und in welcher Qualität liefern kann.

Quellen

Agile Robots: Mitteilung zur Series-F-Finanzierungsrunde.

https://www.agile-robots.com/en/news/detail/physical-ai-leader-agile-robots-raises-500-million-series-f-funding/

Sprott, Kenny Zhu: "The Rare Earths Powering the Next Wave of Robotics", 2. Oktober 2026.

https://sprott.com/insights/the-rare-earths-powering-the-next-wave-of-robotics/

St George Mining: "Investor Presentation", 10. November 2026.

https://www.stgm.com.au/pdf/aa5c2b95-f69c-40f0-b994-ddbcc27d32a7/Platform/ListPage/Investor-Presentation.pdf

St George Mining: "Quarterly Activities and Cashflow Report", 30. Oktober 2026.

https://www.stgm.com.au/pdf/41471e8d-eeb3-4cf4-8675-738c1a53ec47/Platform/ListPage/Quarterly-Activities-and-Cashflow-Report.pdf

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ISIN: AU000000SGQ8

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