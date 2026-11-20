Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Corp. Donald Trump will die wirtschaftliche Abhängigkeit der USA von China beenden. Doch ausgerechnet bei kritischen Rohstoffen sitzt Peking am längeren Hebel. Beim Gipfeltreffen in Shenzhen wird deutlich, wie verwundbar die westliche Industrie weiterhin ist. Ohne Seltene Erden, Antimon und andere strategische Metalle geraten Rüstung, Elektromobilität und Hightech-Produktion unter Druck. Washington investiert deshalb Milliarden in eigene Lieferketten. Drei Aktien könnten von diesem geopolitischen Machtkampf profitieren.

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