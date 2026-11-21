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Neue Minen allein werden Chinas Vormachtstellung bei Seltenen Erden kaum brechen. Entscheidend ist, wer die Rohstoffe trennt, zu Metallen verarbeitet und daraus leistungsfähige Magnete herstellt. Die Internationale Energieagentur beziffert den Investitionsbedarf für diversifizierte Lieferketten außerhalb des dominierenden Anbieters auf rund 60 Milliarden US-Dollar über das kommende Jahrzehnt. Für Anleger eröffnet sich damit eine industrielle Wachstumsstory, die weit über den nächsten Rohstoffpreissprung hinausgeht.

MP Materials (ISIN: US5533681012) und Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) zeigen bereits, wie solche Lieferketten aufgebaut werden. St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) arbeitet mit seinem brasilianischen Araxá-Projekt an einer möglichen weiteren Rohstoffquelle. Dabei verdient besonders die Verarbeitungsentwicklung Aufmerksamkeit: Eine große Lagerstätte wird wirtschaftlich wertvoll, wenn aus ihrem Material zuverlässig verkaufsfähige Produkte entstehen.

Der größte Engpass liegt hinter der Mine

In einer Analyse vom 17. November beschreibt VanEck eine bemerkenswerte Spannung: Seltene-Erden-Aktien haben nachgegeben, während wichtige Magnetrohstoffe teurer geworden sind. Gleichzeitig verfolgen strategische Käufer Übernahmen und Beteiligungen, um Lieferketten außerhalb Chinas aufzubauen.

Die IEA liefert die Größenordnung dahinter. Bis 2035 könnte die Nachfrage nach Magnet-Seltenen-Erden außerhalb Chinas unter den heutigen politischen Rahmenbedingungen um rund 50 Prozent steigen. Bestehende und angekündigte Kapazitäten würden dann etwa die Hälfte des Bergbaubedarfs, ein Viertel des Raffineriebedarfs und deutlich weniger als ein Fünftel des Magnetbedarfs abdecken.

Diese Unterschiede erklären, warum eine weitere Mine allein keine unabhängige Versorgung garantiert. Besonders viel zusätzliches Kapital wird für Raffinerien, Metallisierung und Magnetfertigung benötigt. Für europäische Industrieunternehmen zählt letztlich die Verfügbarkeit qualifizierter Komponenten.

MP Materials macht aus Rohstoffen ein Industriegeschäft

MP Materials verfolgt den Aufbau einer integrierten amerikanischen Wertschöpfungskette. Das Unternehmen verbindet die Förderung und Trennung in Kalifornien mit nachgelagerten Verarbeitungsschritten und Magnetfertigung.

Im dritten Quartal 2026 produzierte MP Materials nach eigenen Angaben 1.018 Tonnen Neodym-Praseodym-Oxid, 41 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Außerdem meldete das Unternehmen den Abschluss der Kundenqualifizierung für sein Automobilprogramm. Verkaufbare Magnetlieferungen und entsprechende Umsätze wurden für das vierte Quartal angekündigt.

Das verdeutlicht den entscheidenden Übergang: Zwischen einem Rohstoffvorkommen und einem industriell einsetzbaren Magneten liegen technische Entwicklung, Kundenprüfung und Produktionshochlauf. Wer diese Schritte beherrscht, kann zusätzliche Wertschöpfung erschließen und für Abnehmer schwerer ersetzbar werden.

Lynas zeigt, welchen Wert verlässliche Versorgung hat

Auch Lynas verbindet Rohstoffgewinnung mit industrieller Verarbeitung. Der Konzern fördert am australischen Standort Mt Weld und betreibt Verarbeitungskapazitäten in Australien und Malaysia.

Im Septemberquartal erreichte der Umsatz 310,1 Millionen australische Dollar. Nach Angaben des Unternehmens deckten Mindestpreisvereinbarungen inzwischen mehr als die Hälfte seiner Produktion ab. Zusätzlich bündelt Lynas leichte und schwere Seltene Erden für Magnetkunden.

Solche Vereinbarungen zeigen, wie Versorgungssicherheit in Geschäftsmodelle übersetzt werden kann. Für neue Entwickler entsteht daraus eine klare Aufgabe: Sie müssen neben Geologie auch Produktqualität und einen glaubwürdigen Verarbeitungsweg liefern.

St George: Zwei kritische Rohstoffe aus Brasiliens Industrierevier

Genau daran arbeitet St George bei Araxá im Bundesstaat Minas Gerais. Das vollständig unternehmenseigene Projekt verfügt über eine Mineralressource von 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid.

Davon entfallen 75,2 Millionen Tonnen auf die Kategorien "Measured" und "Indicated". Das schafft eine höher abgesicherte geologische Grundlage für weitere Entwicklungsstudien. Eine wirtschaftlich nachgewiesene Erzreserve ist damit noch nicht gleichzusetzen.

Neben Seltenen Erden bietet Niob einen zweiten industriellen Ansatzpunkt. Der Rohstoff verbessert unter anderem die Eigenschaften hochwertiger Stähle. Araxá liegt zudem in einem etablierten Bergbaurevier mit langjähriger Erfahrung in der Niobverarbeitung.

Die Pilotarbeit ist der nächste Werttreiber

St George hat bereits Aufbereitungsergebnisse vorgelegt. Im Juni meldete das Unternehmen separate Niob- und Seltene-Erden-Konzentratströme. Der Seltene-Erden-Strom erreichte dabei 15,7 Prozent Gesamtseltenerdoxide.

Diese Anreicherung ist ein technischer Fortschritt, ersetzt aber noch keine vollständige Prozesskette bis zum getrennten Oxid. Deshalb sind die laufenden Pilotarbeiten besonders wichtig.

Ein Programm mit CIT-SENAI soll die Aufbereitung weiter untersuchen; Ergebnisse wurden für das vierte Quartal 2026 angekündigt. Die November-Präsentation nennt außerdem einen Pilotanlagenstart im ersten Quartal 2027. Diese Arbeiten können Daten zu Ausbeute, Produktqualität und Verfahrensplanung liefern.

Zum 30. September verfügte St George über rund 86,2 Millionen australische Dollar liquide Mittel. Hancock Prospecting war laut Unternehmen mit 10,3 Prozent größter Aktionär. Das unterstützt die weitere Projektentwicklung, während eine spätere Minenfinanzierung gesondert zu sichern bleibt.

Fazit

Die 60-Milliarden-Dollar-Schätzung beschreibt eine große industrielle Aufgabe: Neue Rohstoffquellen müssen mit funktionierender Verarbeitung und Magnetfertigung verbunden werden. MP Materials und Lynas zeigen bereits unterschiedliche Wege zu dieser Wertschöpfung.

St George bringt mit Araxá eine bedeutende Ressource, zwei kritische Rohstoffe und laufende Verarbeitungsprogramme in diese Entwicklung ein. Die wichtigste offene Frage ist, wie wirtschaftlich sich daraus marktfähige Produkte herstellen lassen.

Gerade deshalb verdienen die nächsten Pilot- und Studienergebnisse Aufmerksamkeit. Fortschritte bei Ausbeute, Produktqualität und Prozessplanung könnten Araxás mögliche Rolle in diversifizierten Lieferketten konkreter machen. Für europäische Anleger bietet St George damit eine nachvollziehbare Entwicklungsgeschichte, deren entscheidende technische Schritte jetzt näher rücken.

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Quellen

IEA: Rare Earth Elements, Executive Summary, 2026. Die Analyse beziffert den Investitionsbedarf und die Kapazitätslücken entlang der Magnetlieferkette. IEA

https://www.iea.org/reports/rare-earth-elements/executive-summary

VanEck: Missiles, Magnets and Mergers: The Rare Earth Bottleneck Has Moved, 17. November 2026; vom Nutzer bereitgestellter Text, ergänzend online geprüft. www.vaneck.com

https://www.vaneck.com/us/en/blogs/natural-resources/missiles-magnets-and-mergers-the-rare-earth-bottleneck-has-moved/

MP Materials: Third Quarter 2026 Results, 5. November 2026. Produktionsentwicklung und angekündigter Beginn verkaufsfähiger Magnetlieferungen. investors.mpmaterials.com

https://investors.mpmaterials.com/investor-news/news-details/2026/MP-Materials-Reports-Third-Quarter-2026-Results/default.aspx

Lynas Rare Earths: Quarterly Report, 29. Oktober 2026. Umsatz, Verarbeitung und Mindestpreisvereinbarungen. announcements.asx.com.au

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20261029/pdf/075xzndxqk7000.pdf

St George Mining: Investor Presentation, 10. November 2026; Quarterly Activities Report, 30. Oktober 2026. Ressourcen, Aktionärsstruktur, Liquidität und Entwicklungsprogramme. stgm.com.au

https://www.stgm.com.au/pdf/aa5c2b95-f69c-40f0-b994-ddbcc27d32a7/Platform/ListPage/Investor-Presentation.pdf

https://stgm.com.au/pdf/41471e8d-eeb3-4cf4-8675-738c1a53ec47/Platform/ListPage/Quarterly-Activities-and-Cashflow-Report.pdf

St George Mining: Strong Results from Initial Beneficiation Testwork at Araxá Project, Brazil, 11. Juni 2026. Aufbereitung und Konzentratgehalte. stgm.com.au

https://stgm.com.au/pdf/85203e50-6ae3-4ce8-ac9b-5b94ab74d840/Platform/ListPage/Strong-Metallurgical-Results-at-Araxa.pdf

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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Enthaltene Werte: AU000000LYC6,AU000000SGQ8,US5533681012