Die Almonty-Aktie kannte in den letzten drei Monaten nur eine Richtung, und zwar nach unten. Am vergangenen Freitag kollabierte der Kurs des Wolframproduzenten um -15% und ging fast auf dem 12-Monatstief ins Wochenende. Doch zum Wochenstart zeigt sich die Almonty-Aktie mit einem Kursplus von +10% sehr freundlich. Ist das vielleicht der Startschuss für ein Mega-Comeback an der Börse? Gründe für den Kursrückgang Das Kursplus der Almonty-Aktie zum Wochenbeginn ...

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