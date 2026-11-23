Die Almonty-Aktie steht trotz operativer Fortschritte erheblich unter Druck. An der Nasdaq schloss das Papier am 20. November bei 6,39 US-Dollar. Auf Monatssicht summiert sich das Minus auf rund 22 Prozent, allein am letzten Handelstag verlor die Aktie gut 15 Prozent. Damit zeigt sich deutlich, dass die positive Entwicklung des Wolframgeschäfts derzeit nicht ausreicht, um Gewinnmitnahmen und Bewertungszweifel aufzufangen. Dabei stimmen die langfristigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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