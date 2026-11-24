Die Almonty-Aktie meldet sich eindrucksvoll zurück. Am Montag sprang der Titel um +12,21% auf 7,17 US-Dollar. Zuvor war der Kurs zeitweise bis auf 6,30 US-Dollar gefallen. Bullische Divergenzen und frische Kaufsignale bei den technischen Indikatoren sprechen nun für einen möglichen Erholungsversuch. Chartanalyse zur Almonty-Aktie Die Almonty-Aktie hat den Unterstützungsbereich zwischen etwa 5,80 und 6,40 US-Dollar erfolgreich getestet. Der anschließende ...

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