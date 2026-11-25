Seit Montagmorgen läuft die Gegenbewegung an den Aktien- und Rohstoffmärkten. Der Goldpreis schloss wieder deutlich über der Marke von 3.600 USD je Unze und konnte somit einen Teil der Verluste aus der Vorwoche bereits ausgleichen. An den Märkten bieten sich nun extrem viele Gelegenheiten für Anleger, die diese starke Korrektur für Zukäufe nutzen möchten. Und auch an der Zinsfront könnte es nun Bewegung geben. Noch vor wenigen Tagen sorgten die Zinsängste für Verkäufe. Nach der Panik am vergangenen Freitag dürfte die Federal Reserve noch einmal ihre Zinspolitik überdenken. Die massiv ausgeweitete Verschuldung auf Staats- wie Unternehmensebene lässt Zinserhöhungen eigentlich nicht zu. Und einen Absturz des Aktienmarktes darf sich die Notenbank eigentlich nicht leisten. Hiervon hängen große Teile der Altersversorgung der Boomer ab, die in den kommenden Jahren zu Millionen in Rente gehen wollen. Wir blicken deshalb heute auf die Aktien von K92 Mining, Almonty Industries und Freeport-McMoRan!

Enthaltene Werte: CA0203987072,US35671D8570,CA4991131083

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