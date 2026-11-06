Anzeige
Mehr »
Freitag, 06.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Umsatz +31 %, Analysten mit Rating: KAUFEN - Aktie mit 200 % Potenzial
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2QAQY | ISIN: CA05466C1095 | Ticker-Symbol: 0HE1
Tradegate
05.11.26 | 18:38
21,800 Euro
-4,51 % -1,030
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
AYA GOLD & SILVER INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AYA GOLD & SILVER INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
21,51021,71005.11.
21,56021,71005.11.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALMONTY
ALMONTY INDUSTRIES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALMONTY INDUSTRIES INC7,112-9,29 %
AYA GOLD & SILVER INC21,800-4,51 %
K92 MINING INC16,600-1,66 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.