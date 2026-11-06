"Abgeschlachtet" ist einer dieser kernigen Begriffe an der Börse. Am Donnerstag geschah dies mit KY-Hype-Aktien wie Intel, die zeitweise ein Drittel ihrer Marktkapitalisierung verloren. Doch die Abverkaufswellen der vergangenen Wochen brachen breit über die Märkte hinein. Besonders Gold und andere Rohstoffe traf es besonders hart. Hier sorgten hohe Zinsen und Gewinnmitnahmen für einen Einbruch bei vielen Titeln. Nach den Midterm-Wahlen in den USA aber strahlt nicht nur Gold wieder mit Kursgewinnen. Chancen bieten sich bei den Aktien von K92 Mining, Almonty Industries und Aya Gold & Silver.
Enthaltene Werte: CA0203987072,CA4991131083,CA05466C1095Den vollständigen Artikel lesen ...
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